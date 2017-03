For en fadese for Guardiola og engelsk fotball

Kommentar Hva får vi når en gjeng friidrettsutøvere stiller med fotballteknikk i verdensklasse? Da får vi Monaco.

Wow. Wow. Og wow igjen.

For en førsteomgang. For noen spillere. For noen typer! For en angrepsfotball. For et lag å bli glad i.

Les også: Slik forklarer Guardiola «6-6-tapet»

Og for en fadese for Pep Guardiola og Manchester City, og i og for seg engelsk fotball generelt. Manageren snakker etterpå om manglende erfaring på dette nivået, og det høres mest hult ut når vi vet at City var i semifinalen i fjor og at troppen består av bare store stjerner til noen milliarder.

FULL FEIRING: Monaco er i kvartfinalen i Champions League. Da blir man så glad. Foto: REUTERS

Mon tro hva Leonardo Jardim tenker når han hører Guardiola snakke om manglende erfaring.

Monaco-treneren manglet klippen bak, Kamil Glik, og klippen foran, Radamel Falcao, men sendte sine unge menn rett i City-strupen: Portugisiske Bernardo Silva (22), brassen Fabinho (23), de franske juvelene Tiémoué Bakayoko (22), Thomas Lemar (21), Djibril Sidibé (24) og Benjamin Mendy (22) – og ikke minst Kylian Mbappé (18), verdens mest spennende angrepstalent.

De var ustoppelige før pause, til tross for at Manchester City hadde blitt advart etter den spinnville 5-3-kampen hjemme på Etihad.

Her kan du se målene som sendte Monaco til kvartfinalen:

Hadde de virkelig undervurdert Monacos offensive kraft igjen? Hvorfor etterlot de seg så enorme rom når motstanderen har den løpskraften? Guardiolas lag ble stresset i stykker, men han tviholdt likevel på sin ballbesittende fotball (ikke overraskende i og for seg). Og hvorfor fremsto det som City ikke var mentalt klare før i 2. omgang? «Vi spilte bare i én omgang», sa Guardiola, men det er jo hans lederansvar å sørge for at spillerne er til stede når kampen starter.

Fortsatt er han av veldig mange regnet som verdens beste fotballtrener. Han er i England for å gjøre Manchester City til verdens beste klubb, men åpnet med det som er den styggeste smellen i hans trenerkarriere, selv om semifinalerundjulingen hans Bayern fikk av henholdsvis Real Madrid og Barcelona var mer ekstreme der og da.

Men dette var 8-delsfinalen, og dette var en mann som på syv forsøk alltid hadde kommet til minst en semifinale.

Nå er Leicesters kvartfinale engelsk fotballs sjarmerende Champions League-lysglimt. Likevel var det Manchester City, Arsenal og Tottenham som skulle gå foran. Tottenham kom ikke engang forbi gruppespillet (to tap for Monaco. . .), mens Arsenal gikk på et fornedrende 2-10-nederlag mot Bayern, et Arsenal som forsvant i 8-delsfinalen for syvende gang på rad.

Les også: Refser Leicester etter bragden

Barcelona er i sin tiende strake kvartfinale, Real Madrid og Bayern München har seks strake, Atlético Madrid fire strake, Juventus og Borussia Dortmund har vært i tre av de fem siste, mens et samlet Premier League i den samme femårsperioden bare har fire kvartfinaledeltagelser (Chelsea og Manchester United i 2014, Manchester City i fjor og Leicester i år).

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

Igjen vil det debatteres heftig; hvorfor får ikke de styrtrike engelske klubbene mer ut av pengene?

I slutten av det forrige tiåret dominerte de stort, blant annet med tre lag i semifinalen i 2007, 2008 og 2009, mens Real Madrid ikke engang kom til kvartfinalen på seks strake år i den samme tidsperioden.

Med større og større TV-penger har paradoksalt nok engelsk fotball mistet sin internasjonale tyngde, og den ene forklaringen etter den andre lanseres, uten at det foreløpig har hjulpet noe særlig.

Det er nok liten tvil om at de er for opptatt av å kjøpe spillere, men akkurat den karusellen kommer ikke til å stoppe. Og om noen måneder skal de forsyne seg grovt av Monaco-fatet.

Så spørs det hvor bra det er for Kylian Mbappé å havne i Premier League.