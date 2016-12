Fjørtoft om Bayern-nedturen: – De forstår ingenting her nå

Distansert av Atlético Madrid i Champions League-gruppespillet og tre poeng bak nyopprykkede Leipzig i Bundesliga. Carlo Ancelotti (57) sliter i Bayern München.

Selv for en klubb som giganten Bayern München vil det være drøyt å kalle sesongen så langt for krise, men Jan Åge Fjørtoft forteller om en preget stemning i Sør-Tyskland.

– Evalueres i alle kriker og kroker



– Hvis Bayern taper én kamp, så er det nesten krise. Hvis Bayern taper to kamper, så er det nesten historisk krise. Det evalueres i alle kriker og kroker. Skyldes de skuffende resultatene spillesystemet til Ancelotti? Laget han tar ut? Treningsmetodene? Var det noe som skjedde da Guardiola dro? De forstår ingenting her nå, sier Fjørtoft til VG.

På grunn av håndball-EM flytter Viasat sitt studio fra Oslo til indre bane på Allianz Arena. I oppkjøringen til kveldens TV-sendte oppgjør mot Atlético Madrid tar Fjørtoft programlederrollen og skal intervjue Bild-journalist Jörg Althoff om «problemene» i Bayern München.

To tap i Champions League-gruppespillet og tre poeng bak lederlaget Leipzig i Bundesliga – godt inn i adventstiden – er uvant kost for laget som har vært et av Europas aller beste de siste årene.

KALD VINTER: Carlo Ancelotti i aksjon under mandagens Bayern München-trening. Foto: Michaela Rehle , Reuters

Uansett resultat mot Atlético Madrid vil Bayern bli nummer to i gruppe D. Avansementet er altså sikret, men denne kampen er, sett med tyske øyne, først og fremst et spørsmål om ære.

– Du kan ikke tape kamper her. Derfor blir det sagt at dette er den viktigste uviktige kampen Bayern har spilt på flere år. Det handler om å vinne tilbake troen, sier Fjørtoft.

– Hvor hardt presset er Carlo Ancelotti nå?

– Han er ikke presset på den måten. Han kommer med rykte om at han vinner Champions League, noe han har gjort tre ganger som manager. Og han overtok etter en Guardiola som ikke vant Champions League med Bayern. Vi må gi det litt mer tid. Men flere har begynt å stille spørsmål om treningsmetodene, laget han tar ut og formasjonene han bruker. Personlig tror jeg uansett at ting automatisk blir tatt litt ned etter Guardiola. Jeg har aldri sett så intense treninger som han hadde i Bayern.

Rødvin og ost



TIDLIGERE TYSKLAND-PROFF: Jan Åge Fjørtoft mener det har vært vanskelig for Carlo Ancelotti å overta etter Pep Guardiola. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

– Men det handler også om at Ancelotti må venne seg til å være Bayern-trener. Han er en utrolig bra kar, hyggelig og snill. Men det er andre krav her. En intens presse. Nå er det mange som mener at han må slutte å snakke om god rødvin og ost. Det holder ikke å være italiensk gentleman. Nå må Ancelotti konsentrere seg om spillet. Som ikke har vært bra nok.

Fjørtoft mener det er for tidlig å konkludere med at denne Bayern München-generasjonen, som har fire strake Bundesliga-titler og vant Champions League under Jupp Heynckes i 2013, har passert toppen.

Men én ting er sikkert: Konkurransen fra pengestinne Premier League-klubber vil bare fortsette å øke de neste årene.

– En i Bayern-ledelsen sa til meg at Bayern alltid vil ha en sjanse til å være best så lenge klubben jobber hardere og bedre enn engelskmennene. Så lenge de kan hente de beste tyske spillerne tror jeg de vil holde skansen. Men de må jobbe veldig hardt. De store stjernene følger pengene. Og det er fortsatt slik at en tysk fotballspiller drømmer om enten å spille i Spania eller i Bayern München, sier mannen som tidligere jobbet som ekspert for tyske Sky.

