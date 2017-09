Firmino med straffemiss da Liverpool rotet bort seieren

(Liverpool-Sevilla 2-2) Roberto Firmino (25) kunne nærmest punktert kampen for Liverpool, men satte et straffespark i stolpen. 18 minutter før slutt utlignet Sevilla på Anfield.

– Vi dominerte fra start, men slapp inn et mål på første angrep imot oss. De hadde vel egentlig to ganger på to sjanser. Det er fortsatt helt åpent i gruppa, og vi gjorde en god kamp. Det at vi kommer tilbake med denne selvtilliten etter smellen vi fikk i helgen er bra. Atmosfæren her var fantastisk, og spillerne kjempet voldsomt, oppsummerte Jürgen Klopp etter Champions League-oppgjøret.

– Jeg er veldig fornøyd med store deler av kampen, men ikke så fornøyd med resultatet, konkluderte tyskeren.

Etter 72 minutter sørget Joaquin Correa for utligning på Anfield, og det etter at hjemmelaget hadde dominert stort. Innbytter Luis Muriel spilte ballen til Correa som kom seg fri inne i feltet, og avsluttet sikkert forbi Loris Karius i Liverpool-målet til 2-2.

På det tidspunktet hadde Liverpool hatt over 20 avslutninger mot Sevilla-målet, men «bare» scoret to ganger. Sevilla trengte bare seks avslutninger mot mål for å score like mange.

Det hjalp heller ikke for Liverpool selv om Philippe Coutinho kom inn i det 76. minutt – til jubel fra hjemmefansen som tydeligvis har tilgitt brasilianerens Barcelona-flørt.

Coutinho rakk ikke å sette sitt preg på en herlig fotballkamp kunne endt med Sevilla-seier da Muriel kom alene igjennom på overtid, men han skjøt utenfor.

Effektiviteten var et stikkord fra start. Liverpool fikk en brutalt åpning på kampen da Sevilla scoret på sitt første angrep, etter at hjemmelaget hadde startet friskt.Wissam Ben Yedder bredsidet ballen enkelt i mål etter innlegg fra Sergio Escudero.

Midtstopper Dejan Lovren hadde for øvrig «hull i skoen» da han lot den pasningen passere slik at Ben Yedder kunne score. Det så ikke bra ut, og rot i bakre rekker har vært et gjentagende problem for Liverpool i lang tid.

Men Liverpool kom tilbake. Og det voldsomt.

Etter 21 minutter kom utligningen da Alberto Moreno slo inn, og Firmino bredsidet inn 1-1.

Emre Can holdt på å øke ledelsen umiddelbart etterpå, men det ble ikke ledelse før Mohamed Salah hadde marginene på sin side etter 37 minutter. Han tok ballen fra Steven N'Zonzi på 18-19 meter, muligens på ulovlig vis, vendte opp og skjøt. Ballen gikk via Simon Kjær og i en perfekt bue over keeper som var hjelpeløs.

– Det er en god, gammeldags kråkefot og scoringen burde ikke vært godkjent, sa Viasat-ekspert Rune Bratseth da han fikk se reprise av Salahs scoring.

Men dommeren lot det passere, og fem minutter senere kunne Firmino trolig ha avgjort det hele. 25-åringen var centimetere fra å score fra straffemerket etter at Mané hadde blitt felt soleklart innenfor 16-meteren. Men brasilianeren plasserte altså straffen i stolpen mens keeper kastet seg i motsatt retning.

Moreno hadde også en fantastisk mulighet til å sette inn 3-1 før pause. Han avsluttet et herlig Liverpool-angrep, men skuddet fra skrått hold ble reddet av Sergio Rico.

Den andre kampen i Champions League-gruppen mellom Maribor og Spartak Moskva endte 1-1.

PS! Sevilla-trener Manuel Eduardo Berizzo ble sendt på tribunen etter 60 minutter da han for andre gang hadde kastet bort ballen. Liverpool-back Joseph Gomez fikk sitt andre gule kort på overtid, og hjemmelaget måtte spille noen sekunder med ti mann.