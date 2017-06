Ferguson: – En av de beste jobbene jeg har vært nødt til å gjøre

CARDIFF (VG) De har vært som far og sønn, og det var en stolt «pappa» som i natt delte ut det offisielle «banens beste»-trofeet til Cristiano Ronaldo (32).

Sir Alex Ferguson (75) så nesten litt rørt ut, han visste liksom ikke helt hvor han skulle gå eller stå eller hvordan han skulle overrekke trofeet, men de fant ut av det.

Portugiseren skulle stått foran podiet for det offisielle bildet, men det ville han ikke. Han gikk bak isteden, og han gjør selvsagt som han vil.

– Det er bedre slik, så ser dere ikke føttene mine, sa en støvel-løs Ronaldo med et smil.

Han fikk plaketten som skal på museum, Ferguson la armen rundt ham og den vanligvis så røffe og ofte litt bryske skotten konkluderte med at «dette er en av de beste jobbene jeg har vært nødt til å gjøre».

STARTEN: Alex Ferguson med to nysigneringer sommeren 2003: Brasilianske Kleberson og Cristiano Ronaldo. Kleberson, nå 37, ble verdensmester i 2002, men fikk bare 20 kamper for United og har hatt en rotete karriere; sist i Fort Lauderdale. Foto: REUTERS

Ferguson syntes opplagt det var en ære og få dele ut prisen til akkurat Cristiano Ronaldo. De har fortsatt et nært forhold.

Alex Ferguson oppdro Cristiano Ronaldo etter at han hentet ham fra Sporting til Manchester United som 18-åring. Det var i Manchester Cristiano Ronaldo vokste seg stor, og det var der han scoret sitt første finalemål i Champions League da han som 23-åring nikket Wes Browns innlegg i mål i i møtet med Chelsea i Moskva.

Det er blitt fire finaler til, Ronaldo har vunnet dem alle – og den siste er hans hittil beste; nesten ingen scorer mål på Juventus og Gigi Buffon, Cristiano Ronaldo gjør det to ganger.

Ferguson trakk seg tilbake, men videoer på sosiale medier viser at han omfavner Ronaldo og også hilser på superstjernens sønn, Cristiano jr (6), han som etterpå forsvinner ut av stadion sammen med Ronaldos kjæreste Georgina Rodriguez.

VANT SAMMEN: Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs og Alex Ferguson jubler etter straffeseieren over Chelsea i 2008. Foto: GETTY IMAGES

Ronaldo svarer kjapt på tre spørsmål, blant annet om hvor lenge han skal holde det gående:

– Vel, jeg fortsetter så så lenge jeg klarer. Alderen er bare et tall. Denne sesongen er fantastisk for oss, vi har vunnet ligaen og Champions League, jeg har scoret viktige mål, og jeg er veldig lykkelig, sier han.

– Der var veldig jevnt i 1. omgang, men i 2. omgang var vi veldig sterke. Jeg tror det er den beste omgangen Real Madrid har spilt denne sesongen.

Ronaldo la heller ikke skjul på hvor stolt han er av seg selv:

– Tallene lyver ikke. Det har vært et fantastisk år, akkurat som det var fantastisk i fjor, med Champions League og EM. Jeg kan si det hvert år nå, oppsumerer han, like ubeskjeden som han er på banen. Så avslutter han med to tomler opp og «thank you, guys», legger armen rundt Cristiano jr og forsvinner inn i en feirende garderobe, mens journalistene som sitter nærmest utgangdsøren gir ham sittende applaus.

PS! Sesongen er på ingen måte over for Cristiano Ronaldo. Først et par dager fri, neste helg er det landskamp, så venter prøve-VM i Russland, der Portugal er med som regjerende europamester.

– Det er en lang sesong, men jeg føler meg fortsatt pigg, sier Ronaldo.



