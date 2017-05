Ferdinand feller knalltøff dom over engelsk fotball

Da Rio Ferdinand (38) ble servert underholdning av ypperste klasse på Vicente Calderón, kom han med en erkjennelse av at fotballen i hjemlandet er langt bak de beste europeiske lagene.

Etter å ha sett begge Champions League-semifinalene, og spesielt den siste mellom de to hovedstadslagene fra Madrid i går, er dommen fra den tidligere Manchester United-spilleren som følger:

– Alle våre engelske lag er langt unna standarden til Bayern München, Real Madrid og Juventus. Det er mye penger som har kommet inn i engelsk fotball, men alle de engelske lagene ser ut til å være i en slags «overgangsfase», med nye managere og nye lag, sier Ferdinand i BTs fotballstudio, ifølge Daily Mail.

– Chelsea er de som er nærmest. De har «satt» et lag. Førsteelleveren deres er virkelig en førsteellever. José Mourinho leter fortsatt etter sine 11 beste mann, men han er fortsatt ikke helt sikker på enkelte spillere. Denne sommeren blir veldig viktig for dem, sier mannen som spilte godt over 300 kamper for Manchester United og vant Champions League én gang selv.

Saken fortsetter under Benzemas driblekunst.

Blytung engelsk Europa-vinter



Sammen med Steve McManaman, en annen BT Sports-ekspert, var han på plass i Madrid onsdag. De to tidligere landslagsspillerne fikk se Real Madrid ta seg videre med 4-2 sammenlagt over byrivalen.

De engelske lagene var på sin side langt unna. De var faktisk ikke i nærheten.

Arsenal røk på hodet ut allerede i åttedelsfinalen. Manchester City det samme. Arsène Wenger & co. ble regelrett ydmyket av Bayern München, mens Pep Guardiola og hans menn fikk det for tøft mot Monaco.Tottenham sa takk for seg i gruppespillet, mens Leicester gikk lengst av alle de fire engelske lagene da de kom til kvartfinalen. Der ble det stopp mot Atlético Madrid.

Kun Manchester United kan redde det lille som er igjen av Europa-ære. De møter Celta Vigo til den andre og avgjørende semifinalen i Europa League torsdag kveld (har et godt utgangspunkt med 0-1-seier fra første oppgjør). Ajax venter trolig i finalen dersom de tar seg videre.

– Jager hele tiden



Men det er altså Champions League som gjelder. Også McManaman peker på at engelsk fotball er i «overgangsfase».

Han viser til hvordan ligamesterne i Spania, Italia og Tyskland gjør små endringer i sine lag til hver sesong – og alltid kommer seg videre til utslagsrundene.

– I England sier de at «vi har hatt en dårlig sesong, la oss ødelegge alt og starte på nytt igjen». Det virker som om vi jager hele tiden. Vi trenger mer tålmodighet med managerne, vi må beholde våre gode spillere, sier han.

– De beste spillerne forlater ikke klubbene sine her (i Spania). Heller ikke i Juventus. Når vi får inn en stjerne i Premier League, som med Chelsea og Eden Hazard, så vil Real Madrid ha ham. Når det gjelder Coutinho, så er det slik at Barcelona vil ha ham. De (klubbene) må hele tiden se seg over skulderen, sier McManaman.