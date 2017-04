Dortmund-spillerne fortviler: – Følte meg som et dyr

Hverken trener Thomas Tuchel (43) eller Borussia Dortmund-spillerne var spesielt fornøyd med å spille fotballkamp dagen etter dramaet i lagbussen.

UEFA besluttet å utsette kampen fra tirsdag klokken 20.45 til onsdag klokken 18.45 etter eksplosjonene som rammet Dortmund-bussen og skadet midtstopperen Marc Bartra. Kampen endte med 3-2-tap for tyskerne mot Monaco.

– Jeg er først og fremst glad for å være i live. Det var mitt livs vanskeligste dag og jeg håper ingen andre trenger å oppleve en sånn dag. Etter gårsdagen hadde jeg ikke mer plass til å tenke på kampen, sier Dortmund-midtstopper Sokratis Papastathopoulos til ESPN.

HEDRET LAGKAMERATEN: Sokratis Papastathopoulos og de andre Dortmund-spillerne varmet opp i trøyer som hedret deres skadde lagkamerat Marc Bartra. Foto: Martin Meissner , AP

– Vanskelig å tenke på fotball

Han mener UEFA behandlet dem som dyr da de bestemte at kampen skulle spilles under et døgn etter eksplosjonene ved Dortmund-bussen.

– UEFA må forstå at vi ikke er dyr. Vi er folk med familier og barn i huset. Og vi er ikke dyr. Jeg er glad alle spillerne og støtteapparatet er i live, sier den greske 28-åringen.

Og fortsetter:

– Det var veldig vanskelig å tenke på fotball i dag. Det var vanskelig for oss alle å dra på jobb etter gårsdagen. Jeg håper det som skjedde oss, aldri skjer noen andre. Jeg håper det var siste gang. Vi skal snakke med presidenten og treneren vår. Men vi har ingen løsninger. Jeg føler meg som et dyr og ikke en person. Den som ikke opplevde dette, kan ikke forstå hvor vondt det var for oss.

Lagkameratene Marcel Schmelzer og Matthias Ginter uttryker seg også på lignende vis etter kampen. «Ikke glem at vi er mennesker», sier førstnevnte, mens Ginter understreker at «ingen av oss ønsket å spille».

Dortmund-profil Nuri Sahin åpnet seg i et følelsesladd intervju med Viasat-reporter Jan Åge Fjørtoft, der han foralte at han «skjønte hvor heldig jeg var da jeg kom hjem til kona og sønnen min».

Se det rørende intervjuet her:

Dortmund-trener: – Hjelpesløs

Borussia Dortmund-trener Thomas Tuchel var aldeles rasende på UEFA da han møtte pressen etter 3-2-tapet mot Monaco. Han mener de ble informert via tekstmelding om UEFAs avgjørelse om å utsette kampen til under et døgn etter de dramatiske eksplosjonene.

– Noen få minutter etter angrepet var det eneste spørsmålet «er dere klare til å spille?» Som om de hadde kastet en ølboks på bussen vår, sier Tuchel ifølge Telegraph.

– Man føler seg hjelpesløs. De bestemte når vi skulle spille kampen om igjen. Vår mening var ikke interessant for noen. Vi ble ikke spurt om vi kunne spille kampen. Jeg ville bare ha mer tid, et par dager til. Om noen dager ville vi ikke vært over hendelsen, men det ville gitt oss tid til å finne en løsning, sier Tuchel.

Offside-mål da stjerneskuddet senket Dortmund:

UEFA svarte sent onsdag kveld på Tuchels påstander om at de ikke hadde vært med på å bestemme når kampen skulle spilles på nytt.

«Avgjørelsen om å spille kampen i dag (onsdag) klokken 18.45 ble gjort tirsdag kveld på Borussia Dortmunds stadion i samarbeid og full enighet med klubber og myndigheter. Vi var i kontakt med alle partene og mottok aldri informasjon som antydet at noen av lagene ikke ønsket å spille», skriver UEFA i en uttalelse.