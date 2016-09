Dortmund sendte Ronaldo ned på jorda – to ganger

(Borussia Dortmund – Real Madrid 2-2) Alarmen gikk i Madrid etter lørdagens 2-2 mot «lille» Las Palmas. Det samme resultatet tre dager senere var mer til å leve med.

Formsterke Borussia Dortmund og den regjerende Champions League-mesteren leverte fotballfyrverkeri. Og nok en gang måtte Real Madrid reise fra Westfalenstadion uten å vinne.

En av få arenaer det spanske storlaget aldri har vunnet på.

Ronaldo ga Real Madrid ledelsen



Og det skjedde mot et Dortmund som i perioder, spesielt i første omgang, spilte glimrende og rask høytrykk-fotball. Men Real Madrid har fortsatt noen av verdens største stjerner, og den største av dem alle sørget for ledermålet på en giftig kontring etter 17 minutter.

Gareth Bale hælsparket tilbake til Cristiano Ronaldo, og fra skrått hold skjøt portugiseren ballen inn i det lengste hjørnet.

Men Borussia Dortmund ville være med på moroa og det var ikke ufortjent da utligningen kom to minutter før pause. Guerreiro tok et frispark og Keylor Navas ga en av mange farlige, og håpløse, returer. Ballen traff lagkameraten Raphaël Varane og trillet inn i det åpne hjørnet. Pierre-Emerick Aubameyang rakk (trolig) såvidt å være nær ballen før den passerte målstreken.

Det tyske laget som i fjor slapp inn tre mål på 22 minutter mot Odd i Skien har utvilsomt utviklet seg mye det siste året. Aubameyang, som er linket til Real Madrid, scoret to av de fire målene i snuoperasjonen i Skien, og viste glimtvis at han duger også mot den aller tøffeste motstanden.

HUSKER DU? Pierre-Emerick Aubameyang scoret to mål mot Odd og Sondre Rossbach i Europa League-kvalifiseringen i Skien i fjor. Foto: Vegard Wivestad Grøtt , NTB scanpix

Midtveis i andre omgang slo Real Madrid tilbake. Og det var midtstopper Varane som gjorde opp for den uheldige involveringen som ga Dortmund 1-1-målet. Først satte Karim Benzema ballen i stolpen og via tverrliggeren. Franskmannen var frempå på returen og kunne enkelt sørge for at gjestene var tilbake i ledelsen.

Schürrle-scoring sikret uavgjort



Men fire minutter før slutt kom scoringen som fikk en av Europas mest stemningsfylte arenaer til å ta av. Innbytter Christian Pulisic (18), tre måneder eldre enn Martin Ødegaard, la inn fra høyre. Daniel Carvajal prøvde å klarere ved å bryste ut ballen. Det ble i stedet en presis pasning til en annen innbytter, André Schürrle. Den tyske verdensmesteren banket ballen opp i nettaket bak Keylor Navas og til 2-2.

– Det er fantastisk. Mitt første mål foran hjemmefansen her i Dortmund. En fantastisk følelse. Men vi kunne ha spilt bedre og vunnet, sier Schürrle til Viasat.

– Vi følte at vi spilte en veldig god kamp. Vi visste at vi ville være under press i perioder, men jeg synes vi fortjente å vinne, sier Gareth Bale til samme TV-kanal.

– Men det er ikke en forferdelig start å ha fire poeng på to kamper, tillegger waliseren.

Sett under ett var det et greit resultatet mellom to lag som garantert kommer til å gi fotballfansen flere fine stunder denne Champions League-sesongen. Og Schürrle er ikke overrasket over at Borussia Dortmund-fotballen gir resultater.

– Kvaliteten på treningene her er veldig spesiell. Treningene er fantastiske, tillegger Schürrle, som skryter veldig av Dortmund-trener Thomas Tuchel og fotballfilosofien han står for.

