Dortmund-manageren kritisk til UEFA: Ønsket ikke å spille i kveld

Thomas Tuchel (43) er ikke fornøyd med at laget er nødt til å spille kamp kun et døgn etter eksplosjonene ved lagbussen.

– Vi ønsket mer tid, men noen i Sveits har bestemt at vi skal spille nå. Det er ikke rettferdig, sier Tuchel til den tyske avisen DW Sports.

Tirsdag kveld tok UEFA avgjørelsen om at kampen mellom Borussia Dortmund og Monaco skulle få ny kampstart onsdag klokken 18.45.

Det er kun ett døgn etter at lagbussen ble rammet av flere eksplosjoner, som blant annet sendte Marc Bartra på sykehus med en brukket arm.

– Det er enkelte spillere som har tatt det som har skjedd greit, og andre som er mer bekymret. Det er veldig blandede følelser, sier Tuchel.

UEFA: – Riktig å utsette kampen

Tyskeren er misfornøyd med at klubben ikke har blitt hørt i større grad i denne saken.

– Vi har følt oss ganske hjelpeløse. Men profesjonelle finner måter å løse problemer. Vi er sterke nok, sier Dortmund-sjefen.

UEFA uttalte i en pressemelding at avgjørelsen om å utsette kampen var korrekt, men ingenting om hvorfor kamptidspunktet ble allerede onsdag 18.45.

– Avgjørelsen om å utsette Champions League-kampen mellom Dortmund og Monaco var den riktige fordi vi alltid må prioritere sikkerheten til fansen, spillerne og støtteapparat til klubbene, uttalte Aleksander Ceferin ifølge UEFA sine hjemmesider tirsdag kveld.

Avgjørelsen om å spille kampen allerede onsdag ble møtt av kritikk av tidligere Dortmund-spiller André Bergdølmo.

– Jeg mener det er for tidlig å spille kampen i dag, sa Bergdølmo til VG onsdag.

– Opptatt av spillerne

Sportsdirektør i Dortmund, Michael Zorc, sier i et intervju med Viasats Jan-Åge Fjørtoft at at spillerne gjør sitt beste for å fokusere på kveldens kamp.

– Vi er veldig opptatt av spillerne. Vi må se fremover, det er vi bare nødt til å gjøre, uttaler Zorc til Viasat.

Midtstopperen måtte operere en splint og et brudd i armen og ble sendt til sykehus. Sportsdirektør Zorc sier at midtstopperen ba lagkameratene om å vinne for ham.

- Spillerne har vært og besøkt Bartra. Vi håper han er tilbake før denne sesongen er over, sier sportsdirektøren.