Dommerkontrovers da Griezmann lot Leicester smake sin egen medisin

(Atlético Madrid – Leicester 1-0) Superstjernen Antoine Griezmann (26) ble tungen på vektskålen, men Leicester hadde grunn til å føle seg snytt.

Leicester kontret seg til mirakelgullet i Premier League forrige sesong. Onsdag kveld fikk de smake sin egen medisin da Antoine Griezmann satte på storfarten mens Leicester var i ubalanse.

Marc Albrighton sprang alt han kunne for å hindre franskmannen, og forsøkte å sette inn en takling på kanten av sekstenmeteren.

Dommeren pekte på straffemerket, selv om TV-bildene viste at situasjonen sannsynligvis var så vidt utenfor sekstenmeteren, og at det dermed skulle vært frispark.

– Her kunne man tatt i bruk videodømming. Jonas Eriksson er ikke godt nok posisjonert, mens vi ser jo at verken Griezmann eller Albrighton er innenfor, sa Petter Veland i pausen.

Reprise fra 1997?

Fra krittmerket var Atléticos toppscorer nådeløs. Schmeichel gikk tidlig én vei, og da plasserte Griezmann ballen motsatt vei.

Situasjonen kan ha gitt Leicester-fansen et flashback til forrige gang lagene møttes – i kvartfinalen i UEFA-cupen. I 1997 vant Leicester 2-1 på Vicente Calderón, før Atlético vant 2-0 på Filbert street.

Etter kampen for 20 år siden var daværende Leicester-manager Martin O'Neill så rasende over tre straffesituasjoner og et rødt kort at han mente at kampen var fikset.

– Vi følte det var så urettferdig, det var virkelig grusomme avgjørelser. Dommeren var sjokkerende, uttalte den tidligere Leicester-manageren til ESPN i etterkant.

I kveld var det nok en gang dommerkontroverser, men Viasats Rune Bratseth tok Jonas Eriksson i forsvar.

– Problemet er at det går ekstremt fort. Det er kjempevanskelig, sa Bratseth midtveis.

Atlético ut i hundre

Vertene fra Madrid har bygget mye av suksessen sin på samme måte som Leicester vant Premier League. Med kloke kjøp, god defensiv organisering og effektiv fotball har Atlético hamlet opp med Barcelona og Real Madrid, på tross av betydelig svakere ressurser.

Mot Leicester måtte de røde og hvite imidlertid føre kampen fra start. Los Rojiblancos stormet ut av startblokkene og satte Leicester under et voldsomt press. Allerede etter fire minutter smalt Koke til fra distanse, men ballen traff aluminiumet bak Kasper Schmeichel i Leicester-buret.

Atlético fortsatte å dominere i den første omgangen. Bortelaget forsøkte å finne lynraske Jamie Vardy i bakrom, men fjorårets tapende Champions League-finalist hadde god kontroll på engelskmannen.

Eventyret mot slutten?

I pausen tok Leicester ut Shinji Okazaki for å sette inn en ekstra midtbanespiller. Andy King, mannen som ble den første til å vinne League One, Championship og Premier League med samme klubb, har vært med siden "det var en gang...".

Da Leicester landet på Barajas flyplass i Madrid tirsdag for å spille kvartfinale i Champions League, var det nøyaktig åtte år siden de blå vant 3-1 borte mot Hereford FC på Edgar Road i League One.

Åtte år og én dag senere, 60 minutter ut i oppgjøret på Vicente Calderón, gikk Riyad Mahrez overende i sekstenmeteren til Atlético, men ble korrekt vinket på beina av dommer Eriksson.

Minuttet senere fikk Fernando Torres en gyllen mulighet, men den hjemvendte Atlético-sønnen mistet fotfestet da han skulle sette ballen forbi Kasper Schmeichel.

Derfra og ut bar kampen preg av én ting på Vicente Calderón: Begge lagene virket meget fornøyde med at kampen skulle ende 1-0 i Madrid.

– Nå er det alle mann til pumpene for å forsvare dette 1-0-tapet. Dette er ikke et umulig utgangspunkt for Leicester, sa kommentator Daniel Høglund fem minutter før slutt.

Det blir ingen enkel oppgave på King Power Stadium, men er det én ting man har lært av både kvartfinalen og fjorårssesongen er det at man aldri skal avskrive Leicester.

Det er med andre ord for tidlig å si "snipp, snapp, snute" helt ennå.