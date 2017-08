Disse frykter Brendan Rodgers mest hos Rosenborg

TRONDHEIM (VG) Celtic-manager Brendan Rodgers mener at Rosenborg-laget er velorganisert. Han trekker frem Mike Jensen, Nicklas Bendtner og Yann-Erik de Lanlay som de største truslene.

Den tidligere Liverpool-sjefen hadde pressekonferanse i Trondheim tirsdag kveld og ble spurt om hvilken spiller han frykter mest hos Rosenborg.

Etter å ha snakket om at laget er Rosenborgs største styrke, og at RBK spiller veldig velorganisert, nevnte han likevel navn:

– Kapteinen (Mike Jensen) er god, Bendtner har kvaliteter på en god dag, og vingene er gode, særlig venstrevingen (Yann-Erik de Lanlay) har fart.

Brendan Rodgers lot til å ha god kunnskap om hvordan norske lag spiller, og mente at Rosenborg er en sterk motstander. Mange mente at RBK viste seg som bedre trent i den første kampen. Kanskje ikke så uventet etter vi er midt i den norske sesongen, mens skottene er i ferd med å starte nå.

– Ei uke ekstra kan hjelpe på den fysiske formen. Og spillerne viste seg virkelig frem mot Sunderland, sa Rodgers, og snakket om kampen i helgen der Celtic vant 5-0 over fjorårets Premier League-laget.

– Vi kan ikke klage over at disse viktige kampene kommer helt i starten av sesongen. Og det var tøft å komme til Champions League i fjor. Det blir det også i år. Og neste år blir det enda tøffere, sa Celtic-manageren til de mange tilreisende skotske journalistene.

Leigh Griffiths er tilbake hos Celtic. Han måtte stå over første kamp mot Rosenborg. Skotten er straffet for å knyte et skjerf rundt en stolpe for å provosere Linfield-fansen i den forrige kvalik-runden. Tilbake er også Erik Sviatchenko.

På flyplassen, på vei til Trondheim, skjedde det noe som har vakt oppsikt i skotske medier. Griffiths ble «mobbet» av supportere til den rivaliserende klubben Rangers, og Celtic-profilen svarte med å rope ut:

– Klubben din er død, min venn.

Brendan Rodgers ble spurt om denne episoden på pressekonferansen tirsdag kveld. Han ville ikke kommentere det som skjedde, men sa at de ville ta kontakt med ledelsen ved flyplassen i Glasgow om de kan bli mer skjermet i fremtiden.