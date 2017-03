Dette dramaet vil bli husket i mange tiår

Kommentar (Barcelona – Paris St. Germain 6-1, 6-5 sammenlagt) Det er mange fotballkamper. De fleste blir glemt. Ikke denne.

Camp Nou har sett det meste, men aldri et slikt drama, kanskje det største i europacup-historien. Det vil bli husket i mange tiår. Fotballen blir liksom ikke vakrere enn når en hel stadion går fullstendig amok av ekstatisk glede.

Men for Paris Saint-Germain var det bare vondt. PSG var i kvartfinalen i Champions League. Barcelona var ute. Det var over.

«Barça» hadde gjort et meget tappert forsøk på å snu 0-4-tapet i Paris, og så ut til å være på vei mot et mirakel på 3-0 tidlig i 2. omgang. Men da ustoppelige Edinson Cavani reduserte, måtte katalanerne ha ytterligere tre mål, på en halvtime.

Det virket det ikke som Barcelona-spillerne trodde på. Alt stoppet opp, mens både Cavani og Angel Di Maria var helt alene med Marc-André ter Stegen på motsatt side. Kampen burde vært punktert og begravd.

Med bare fire minutter igjen trengte Barcelona fortsatt tre mål.

Men det er noe med å ha de mest geniale spillerne, de som tryller frem noe fra ingenting. Neymar, for eksempel. Først ble han felt utenfor 16-meteren, men vinkelen var litt skrå. Det brydde han seg imidlertid ikke noe om og vred 4-1 inn i nærmeste kryss. Alle trodde det var vakker resultatpynt.

Men Barcelona har flere trollmenn. Lionel Messi hadde ikke bidratt som han pleier, men gjør likevel ting ingen andre klarer, som kampens lekreste pasning: Han mottok ballen i midtsirkelen, skaffet seg plass før han løftet den millimeterpresist gjennom til Luis Suarez. PSG-stopper Marquinhos på sin side løftet armen opp i ansiktet på Suarez, som falt som bare han kan det. Neymar scoret fra 11 meter, og denne gangen var det mer enn pynt.

Nå var alt ute av kontroll. Fem minutter var lagt til.

BUNNLØS FORTVILELSE: Marco Verratti og PSG-spillerne lå strødd på Camp Nou etter at en tilsynelatende sikker kvartfinaleplass glapp på overtid. Foto: REUTERS

Da klokken rundet 94 minutter var Barca-keeper ter Stegen oppe som spiss, målet var tomt, Neymar var bakerste mann. Og brassen viste igjen sin overlegenhet; da alt kokte over rundt ham beholdt han roen. Isteden for å stresse med å slå et innlegg, driblet Neymar seg fri, så opp og slo ballen kontrollert inn bak PSG-forsvaret. Der dukket Sergi Roberto opp med et like langt bein som Ole Gunnar Solskjær strakk frem på samme bane i 1999. Mirakelet var fullbyrdet.

Og det verste er at man sitter igjen med en følelse av at Barcelona scoret seks mål uten å ha vært spesielt gode.

Etterpå kan man spørre seg om PSG lot hjemmelaget få for lett spill før pause. Barcelona ble løpt sønder og sammen i Paris, men denne gangen valgte trener Unai Emery å legge laget sitt veldig lavt.

– Like farlig som å sende Salman Rushdie på sykkel gjennom Teheran, sa Molde-trener Åge Hareide i 1996, og snakket om lag som la seg bakpå på Lerkendal mot et den gangen dominerende Rosenborg.

Det kan overføres til Camp Nou. Får Barcelona styre som de vil med tråkle-fotballen sin, er det skummelt uansett hvor mange mann som er bak ballen.

Trond Johannessen.

Nå tråklet de i og for seg ikke så veldig bra denne gangen, og det var atypiske scoringer som sendte dem to mål foran før pause. Luis Suarez slåss inn 1-0 i duell med keeper Kevin Trapp, mens håpløst forsvarsarbeid av Marquinhos foranledet 2-0. Utover det slet Barcelona med å komme til store sjanser.

Og da Lionel Messi banket inn 3-0 på straffe rett etter pause, var det etter at PSG-back Thomas Meunier skled og endte opp med å takle Neymar.

Barcelona hadde nesten bokstavelig talt snublet seg til en tremålsledelse.

PSG-sjef Emery fikk laget sitt høyere i banen etter pause, det skal understrekes, og da Edinson Cavani ordnet reduseringen så alt i orden ut. De neste 25 minuttene var Paris Saint-Germain klart farligst, og ikke mange hadde snakket om feilslått taktikk dersom de enorme sjansene hadde blitt utnyttet.

Så spørs det om eierne fra Qatar Sports Investment mener noe om taktikken. Etter fire strake ligamesterskap kan gullet ryke i Emerys debutsesong. Det er tungt nok for en klubb som økonomisk er i en egen liga. Men det overordnede målet er å vinne Champions League, og etter 4-0-oppvisningen på Parc des Princes så det mer lovende ut enn noen gang.

Så ramlet alt sammen på syv historiske minutter.