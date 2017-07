Deila: – Rosenborg må prestere over evne

Tidligere Celtic-trener Ronny Deila (41) tror det er mulig for Rosenborg å ta seg videre i Champions League, men da må de varte opp med noe helt ekstraordinært.

– Celtic er et lag med veldig god selvtillit, de har ikke tapt på evigheter. De var i Champions League i fjor, og har erfaring. Det er et meget godt lag. Rosenborg må prestere over evne, i alle fall heve seg mye fra kampen i går, sier Deila til VG.

Rosenborg måtte ut i ekstraomganger for å slå irske Dundalk ut av Champions League-kvaliken i går kveld. Innbytter Mathias Vilhjalmsson sørget til slutt for både lettelse og ellevill trønder-jubel da han ble matchvinner med et hodestøt åtte minutter ut i første ekstraomgang.

Headingen sendte Rosenborg videre til tredje kvalikrunde i Champions League, men der venter en langt tøffere utfordring: To kamper mot Celtic.

Den skotske gigantklubben gikk gjennom hele fjorårssesongen uten å tape en eneste seriekamp, og vant ligaen med 30 poeng. De vant også de øvrige nasjonale titlene, samt kvalifiserte seg for gruppespill i Champions League.

– Det er den tøffeste motstanden Rosenborg kunne fått i denne kvaliken. For Celtic er dette utrolig viktig. RBK må forsvare seg godt borte, og håpe på å få med seg et bra resultat. På Lerkendal må de bare kjøre på. Det er stor forskjell på Celtic når de spiller hjemme og når det spiller bortekamper, sier Deila.

Berg-og dalbane



Det er drøyt tre år siden Deila ble tilbudt trenerjobben i Celtic. Han takket ja, og året etter tok han klubben til seriemesterskap og cuptittel. Men han opplevde en solid nedtur i Champions League-sammenheng høsten 2015, da Celtic røk ut av playoffen mot Malmö.

Malmö-oppskriften fra den gangen tror Deila Rosenborg kan ha stor nytte av å følge. Celtic greide «bare» en 3-2-seier hjemme på Celtic Park, og da de kom til Sverige for returoppgjøret var det et enormt trøkk og ramme rundt kampen. Hele playoff-kvelden endte i 2-0 tap og Champions League-exit for Deila, som mener RBK må prøve å skape det samme trøkket.

– Får Rosenborg med seg et ok resultat fra Skottland, har de alle muligheter. Men Celtic Park er en av de aller verste stadionene å komme til hvis man skal hente et allright resultat, sier han.

– RBK må være gode nok til å stoppe det som kommer. Celtic er gode, de har masse selvtillit, men de er utenfor sesong har et stort trøkk på seg. Rosenborg har kanskje ikke vært så gode som de hadde håpet på, men de kan slå underfra og overprestere, sier han.

Kan få Rodgers-telefon



Celtic tok seg enkelt videre til tredje kvalikrunde i Champions League i går, da de slo Linfield 6-0 over to kamper. Etter kampslutt fortalte Celtic-manager Brendan Rodgers at klubben allerede har studert Rosenborg i noen uker, og at de føler seg ganske trygge på hva de vil møte.

– Vi har sett noen av kampene deres. De kommer i 4-3-3, og er midtveis i sesongen. De har et bra fysisk nivå. Norske lag er disiplinerte og organiserte. Rosenborg vil komme med et mål om å ikke få noen baklengs. Vi må spille slik vi pleier, angripe kampen og se om vi kan skaffe oss en god ledelse foran den andre kampen, sier Rodgers.

Han utelukker heller ikke at han kan komme til å ringe Deila for noen tips om RBK.

– Jeg tror ikke jeg har noe info om Rosenborg som de ikke kan finne ut av selv. De har nok noen gode analyser, og det er jo veldig lett å finne ut av hva RBK gjør. Celtic bytter litt mer på formasjon. Men jeg har ikke noe problem med at verken Rosenborg eller Celtic ringer meg, sier Deila.

Vålerenga-treneren gleder seg til kampen, men sier det ikke er noe enkelt valg å vite hvem han ønsker skal gå videre.

– Jeg har sterke følelser for Celtic. Men som nordmann så er det jo viktig for norsk fotball at et av våre lag kommer seg videre, sier han.

Men det vil bli en beintøff oppgave for Rosenborg.

– Nåløyet for å komme seg til Champions League blir trangere og trangere. Celtic har store muligheter hver gang. Hvis de hadde spilt i Premier League, ville de jo vært en klubb på størrelse med Arsenal, United og Chelsea, sier Deila.