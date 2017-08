Celtic-Rodgers: – Bendtner er en fantastisk fotballspiller

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Celtic 0-1, 0-1 sammenlagt) Kanskje spilte Nicklas Bendtner (29) sin beste kamp i Rosenborg-drakten. Etterpå fikk han ros - av motstanderlagets stjernemanager.

Silkemyke mottak, krempasninger med yttersida, presise flikker i blinde, kjappe vendinger på en ettøring, styrke som en okse og nærmest umulig å frata ballen. Nok en gang viste Nicklas Bendtner at han har mye av det som andre har lite av.

– Nicklas Bendtner er en fantastisk fotballspiller, sier Celtic-manager Brendan Rodgers til VG etter kampen.

I kamp med to oppassere var Bendtner stort sett alltid først på ballen. Han ofret seg selv feilvendt for å sette opp medspillere i rettvendte posisjoner. Ofte bredt. Ofte dypt i banen. Og ofte langt unna motstanderens mål.

Bendtner-plan

I de to kampene mot Celtic hadde Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen en plan for å få bedre utbytte av Bendtners kvaliteter som tilrettelegger og knutepunkt.

– Planen var at vi skulle bruke ham oftere og tidligere. Det handler om å koble han på, for han greier å holde på ballen, og da kan vi flytte spillere etter. Det klarte vi ikke i første omgang, men det gjorde vi i andre.

I starten av andre gikk Rosenborg høyere og mer aggressivt ut, og Bendtner var katalysatoren i det meste Rosenborg foretok seg offensivt. Celtic var knapt over midtbanen, og Rosenborg hadde de grønnkledte på gaffelen. Og ingen var bedre enn dansken, som knapt mislyktes med en eneste involvering.

– Jeg synes han var strålende i Glasgow, og han var strålende - som resten av laget - her i dag. Han er i voldsom fremgang, sier Ingebrigtsen.

Paradoks

VG spurte Rosenborg-treneren om Bendtners økte aksjonsradius er en frihet innvilget av treneren eller en naturlig konsekvens av en danske i bedre form.

– Han har jo trent bra og spilt mange kamper. Så han orker mye mer nå enn tidligere.

Over 180 minutter mot Celtic har Bendtner vist hvilken eminent fotballspiller han er. Samtidig er det paradoksalt at han bare har to avslutninger på mål, og at Rosenborg nesten ikke har skapt sjanser.

– Det er ikke ønskelig for oss at han er alt for bredt heller. Når vi kommer rundt (på kant) så vil vi jo ha han foran mål. Så det er litt balansegang det der også, sier Ingebrigtsen.

Nærmest scoring var Bendtner i første omgang. Først reddet han en Celtic-avslutning nærmest på streken, én meter foran eget mål. I den andre enden ble en tam Bendtner-heading fra spiss vinkel enkelt stoppet av Craig Gordon.

Som Roar Strand?

De få gangene Rosenborgs kanter og backer fikk slått innlegg inn i boksen, var det ingen der. En trenger ikke huske langt tilbake for å minnes det som ble kalt «Roar Strand-løp». For ikke engang en Bendtner i form kan være to steder på samme tidspunkt.

– Det er jo godt mulig at vi andre kunne vært flinkere til å komme i farlig posisjon. Vi kunne så klart fått mer trøkk i boksen i dag, det gjelder både kantene og indreløperne, sier Fredrik Midtsjø ettertenksomt.

– Er Bendtner for ofte ut av posisjon?

– Nei, det syns jeg ikke. Han er flink til å holde seg sentralt; flink til å bruke få touch og gi fra seg ballen i riktig øyeblikk. Men vi skapte kanskje ikke nok sjanser i dag.

Direktekanal

Direkte oppspill fra midtstopper til spiss. Jørgen Skjelvik var kanskje den spilleren som slo flest pasninger til Bendtner. Det var ikke tilfeldig.

– Det stemmer det. Det er som vi har sett i Tippeligaen i flere år. Mange lag tar ut indreløperne våre og da er det en kanal opp til Nicklas som vi kan bruke. Han er god til å ta imot, til å slippe ballen til riktig tid, og holde på ballen når han må det. Så det er noe vi har jobbet med i hele år. Det fungerte godt i dag, det gjorde det absolutt, sier Skjelvik.

VGs uoffisielle, og litt snille, sjansestatistikk viser to Rosenborg-sjanser på hjemmebane. Kåre Ingebrigtsen opererer med seks sjanser til hvert av lagene totalt, over begge de to kampene. Det er lite.

– Bendtners skyld?

– Det tror jeg ikke, jeg syns han var fremragende i dag. Det er nok måten vi spiller på. Spesielt når vi står lavt og kjører kontringer; da må vi bruke ham slik. Han løser det veldig bra. Forsvarsspillerne til Celtic hadde ikke sjans i duellspillet. Og han mistet så og si aldri ballen. Balansen hans, fysikken; han er jo en av dem som har erfaring på dette nivået. Det vistes godt i dag, sier Mike Jensen.

Hovedpersonen

Så hva sier Bendtner selv?

– Å ryke ut er en skuffelse for meg personlig. Vi ville gjerne spille Champions League, og vi hadde en fantastisk mulighet mot et Celtic-lag som manglet noen gode spillere. Vi spiller en god kamp, men så scorer de selvfølgelig et mål som går inn én av hundre ganger.

Bendtner vil ikke svare på VGs spørsmål om han spilte sin beste kamp i Rosenborg-drakten.

– Vi gjør etter pausen det vi egentlig skulle gjøre fra start av; presse dem høyt når vi hadde muligheten, og ha tro på oss selv og spille vårt spill. Når vi gjør det skaper vi gode sjanser. Det kunne vært en annerledes kamp om vi hadde presset slik fra start av.

Det som helt sikkert hadde vært annerledes, er resultatet, om Rosenborg hadde greid å score mål.