Celtic i skadetrøbbel: Hevder Ajer kan starte mot Rosenborg

Celtic mangler flere sentrale spillere før onsdagens kamp mot Rosenborg. Det kan bane veien for norske Kristoffer Ajer (19).

Manager Brendan Rodgers må sannsynligvis klare seg uten stjerneangriperen Moussa Dembélé. I tillegg er Leigh Griffiths uaktuell grunnet karantene.

VG LIVE kl. 20.45: Celtic - Rosenborg

Midtstopper Erol Sviatchenko sliter også med skade, noe som kan føre til store rokeringer i Celtics startellever.

Tidligere Rosenborg-back Mikael Lustig skal ifølge The Scottish Sun være aktuell for å spille sentralt på midtbanen, ettersom midtbanemannen Tom Rogic ser ut til å måtte fylle tomrommet på topp.

Skotsk avis: Ajer fra start

I midtforsvaret hevder samme avis å vite at den norske 19-åringen, Kristoffer Ajer, kan ende opp med å måtte stoppe RBK-spiss Nicklas Bendtner.

Ajer har spilt noen treningskamper for Celtic etter overgangen fra Start, i tillegg til en halvtime på banen mot Lincoln. Deretter fikk han 16 kamper fra start på utlån hos ligarival Kilmarnock.

Etter en treningskamp for Celtic mot Lyon den 15. juli, skrev Blair Newman – som følger skotsk fotball tett – at Ajer viste seg positivt frem, og at Celtic ikke trenger å lete utenfor egen klubb for å finne defensive forsterkninger.

Skulle han starte onsdagens oppgjør, blir det hans største kamp så langt i Celtic-karrieren.

Om han blir å se fra start, blir det sannsynligvis ved siden av den 22 år gamle kroaten Jozo Simunovic.

På tirsdagens pressekonferanse ville ikke Brendan Rodgers si altfor mye om skadesituasjonen.

– Tøff kamp

– Det kommer til å bli en tøff kamp, men vi ser fram til den. Det kommer til å bli vanskelig mot Rosenborg. Men om hvis vi spiller vårt eget spill og følger kampplanen, så er det muligheter, sa Rodgers.

Han mente trønderne har en fordel av å være i sesong, mens Celtic er midt inne i sesongoppkjøringen.

– Rosenborg er godt i gang med sesongen og er derfor på et høyt fysisk nivå. Etter å ha sett litt på dem, har jeg sett at laget har en tydelig plan for hvordan de vil spille. De er vant til å dominere, påpekte den tidligere Liverpool-manageren.

Rosenborg må på sin side klare seg uten Pål André Helland. Kantspilleren pådro seg nok en skade da Rosenborg spilte bortekamp mot Dundalk, men håper nok snart å være tilbake så han kan jobbe videre med å vinne dette veddemålet: