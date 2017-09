Carragher gir Liverpool terningkast to: – De har et stort problem

Liverpool bør være fornøyde så lenge de tar seg videre fra gruppespillet i Champions League, sier klubblegenden Jamie Carragher (39) til VG.

– For meg er de et langt stykke bak de potensielle vinnerne. Det vil være veldig skuffende å ryke ut i gruppespillet, men så lenge de går videre til åttedelsfinalen, så er resten bare bonus, sier Carragher.

Mannen med 737 kamper og over 16 år som Liverpool-spiller feller, i et intervju med VG, dommen over gamleklubben idet Jürgen Klopp og hans menn gjør sitt comeback i Champions League.

MIRAKELET: Jamie Carragher (t.v.), her med Steven Gerrard, var en solid midtstopper for Liverpool-laget som vant mirakel-finalen i Champions League mot AC Milan i 2005. I dag er han bekymret over lagets forsvar. Foto: François Marit , AFP

Onsdag kveld gjør han sin debut som ekspert på norsk TV. Carragher er nemlig den nye Champions League-eksperten til MTG Norden, som eier Viasat-kanalene. Han sier han gleder seg til å gå inn i sin nye rolle. Men forventningene til Liverpool er ikke like positive.

Stor VG-vurdering: To klubber får terningkast seks

På spørsmål om hvilken terningkast han vil gi Liverpool før Champions League-starten, hvis man går ut fra at favoritten Real Madrid får seks, svarer Carragher:

– Da gir jeg Liverpool terningkast to. Det er veldig mange lag jeg ville satt over dem: Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, Bayern München, PSG, Chelsea, begge Manchester-lagene, og helt sikkert enda flere. Men alt kan skje. Vi hadde ikke det beste laget i Europa i 2005, men vi klarte å vinne. Rarere ting har skjedd enn om Liverpool skulle vinne denne sesongen.

Liverpool-stjernens maskot-spøk slaktes:

– Ikke en toppklubb verdig

Den tidligere midtstopperen, som vant Champions League og flere cupgull med klubben, mener Klopp har gjort en svært god jobb siden han tok over som manager på høsten i 2015. Men han er spesielt bekymret over én ting i Liverpool-laget: midtforsvaret.

– De har et stort problem. De slipper inn for enkle mål etter innlegg og dødballer, og Klopp har ikke klart å endre det. De har rett og slett for dårlige forsvarsspillere, de har ingen som er tøffe nok til å gå i duellene og stange ballene vekk. De har store problemer på dødballer, og det ser ikke ut til å endre seg så mye. Stopperplassen er virkelig en utfordring, sier Carragher til VG.

IKKE BRA NOK: Liverpools midtstoppere Joel Matip (t.v.) og Dejan Lovren er ikke gode nok for en toppklubb som Liverpool, mener Jamie Carragher. Foto: Phil Noble , Reuters

Lest denne? Dette er Klopps plan for Liverpools nye vidunderbarn

Denne sommeren prøvde Liverpool iherdig å signere Southamptons nederlandske midtstopper Virgil van Dijk, men til tross for at spilleren la inn en offisiell overgangsforespørsel, så ble han værende i klubben.

– Synes du det er rart at Liverpool ikke fant en «plan B» på stopperplass når de ikke klarte å skaffe Van Dijk?

– Absolutt. Det er et kjempeproblem. Den eneste forklaringen jeg ser for meg, er at de kanskje tror at de kan få Van Dijk i januar. Men det er underlig at de ikke har klart å styrke seg i den posisjonen, for midtforsvaret deres er ikke en toppklubb verdig, sier Carragher.

Carraghers nådeløse oppgjør: – Vi tror vi gjør dem til menn, men vi skaper babyer

– Hvordan vurderer du overgangsvinduet som helhet?

– Seks av ti. De hadde tre tydelige ønsker: Van Dijk, Naby Keïta og Mohamed Salah. De klarte bare å få Salah denne sommeren, mens Keïta kommer neste år. Resten av spillerne de hentet, er først og fremst stallfyll. Men det at de bommet på midtstopperen, som var den viktigste posisjonen å forsterke, er en skuffelse.

– Coutinho er ikke verdt så mye

Philippe Coutinho var hovedpersonen i sommerens største overgangssaga i Liverpool. Den brasilianske stjernespilleren, som briljerte med 13 mål og syv assists forrige sesong, var sterkt ønsket av Barcelona og skal ha bedt klubben om å få gå.

Les også: Full Coutinho-krangel mellom Barcelona og Liverpool

Barcelona skal ha lagt inn en rekke bud på tampen av overgangsvinduet, men samtlige ble avslått av Liverpool. Det største Barcelona-budet skal ha vært helt oppe i 1,3 milliard kroner.

VILLE VEKK: Philippe Coutinho ønsket seg en overgang til Barcelona i sommer, men Liverpool ønsket ikke å selge ham. Foto: Anthony Devlin , AFP

– Jeg synes ikke han er verdt så mye. Hvis de hadde fått det budet i starten av overgangsvinduet, så hadde de nok solgt ham. Det er mye penger og man kunne erstattet ham og bygget en sterkere tropp. Men hva kunne de gjøre når budene kom så sent? De ville hatt dårlig tid til å erstatte ham, og alle ville økt prisene ettersom de ville visst at Liverpool hadde masse penger. Dessuten sender dette et signal til de andre stjernene om at Liverpool ikke er en selgende klubb, sier Carragher.

– Hvordan synes du Liverpool har løst Coutinho-situasjonen?

– Det er ikke ideelt, for han har ikke spilt kamper. Men han må kjempe om en plass i VM-troppen til Brasil inn mot neste sommer, og da er han nødt til å prestere. Forhåpentligvis vil han vise fansen at han fortsatt gir jernet for klubben.

– Hvilken velkomst forventer du at han får av Liverpool-fansen?

– Det kan ta litt tid, men jeg tror det kommer til å gå fint. De hadde ingen problemer med å tilgi Luis Suárez da han ønsket seg bort. Jeg både tror og håper at fansen tar ham godt imot, sier Carragher.

Han føler seg ganske sikker på at Coutinho spiller sin siste sesong i klubben: «Det blir vanskelig å hindre Barcelona i å hente ham neste sommer. Det er drømmen hans.»