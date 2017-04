(Barcelona - Juventus 0-0, 0-3 sammenlagt) Med kun to baklengsmål på 10 kamper i Champions League seiler Juventus nå opp som en het kandidat til å vinne årets turnering.

– Vi hadde et veldig vanskelig utgangspunkt, selv om vi helt til siste slutt prøvde å snu det hele. De er som alle italienske lag gode til å forsvare seg. Jeg ønsker dem lykke til, og tror de kan vinne hele turneringen, sa Barcelona-stopper Gerard Pique.

Lynet slo ikke ned to ganger på Nou Camp for Barcelona i årets Champions League-sluttspill. I stedet endte det i tårer for Neymar og lagkameratene. Å hente opp 0-3 mot Juventus ble altfor komplisert, og Barcelona fikk aldri det forløsende målet som kanskje ville sendt dem på sporet av nok en mesterlig snuoperasjon slik de hadde mot Paris Saint-Germain (lå under 0-4).

– Jeg synes Barcelona spilte en god kamp. Men Juventus var utrolig disiplinerte, sto ved sin kampplan og fullførte den. Det var imponerende, sa Viasat-ekspert Morten Langli etter det målløse oppgjøret.

– Lang tå

For jernringen Juventus pleier å ha rundt eget mål ga Lionel Messi & Co. lite handlingsrom og det var mest temperament, og målsjanser, frustrerte Barcelona-spillere hadde å by på før pause. Og etter sidebytte fortsatte spanjolene riktignok å presse på sin motstander, dog uten å komme til de gedigne mulighetene. Messi, som aldri har scoret på Gianluigi Buffon, var nærmest i begge omganger med skudd som gikk centimetere utenfor stolpen, men Juventus holdt nullen for 24. gang denne sesongen (Serie A og Champions League).

For det er absolutt ingen tilfeldighet at det ble lite mål i kampen. Juventus har kun sluppet inn to baklengsmål på de 10 kampene de har spilt i årets Champions League. Det inkluderer altså smultringer i dobbelkampene mot det mange anser som verdens beste angrepstrio, «MSN».

– Det er vanskelig å bryte ned Juventus-forsvaret. De forsvarte seg godt og hadde alltid en lang tå på ballen, sa Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen

21 år siden sist

Dermed er Juventus klare for semifinaletrekningen fredag. Der ligger også Real Madrid, Altético Madrid og Monaco i bollen. Kanskje er dette sesongen der den italienske giganten endelig går til topps? Det ser i hvert fall meget lovende ut nå.

– Vi holdt nullen, det var viktig og vi fortjente å gå videre. Vi vil vinne og har store ambisjoner, derfor er vi i semifinalen nå, sa Juventus-stjernen Paulo Dybala.

Det er 21 år siden Juventus vant turneringen sist. I 2015 tapte de finalen mot nettopp Barcelona.

