Buffon trodde ikke han skulle få oppleve en ny finale

Gianluigi Buffon (39) har tapt sine to Champions League-finaler. Juventus-keeperen trodde ikke han skulle få oppleve en tredje.

Etter semifinaleseieren over Monaco avsluttet han med å gi 21 år yngre Kylian Mbappé et kyss i pannen og en varm klem, og det er nesten som man kan tro at gentlemannen Buffon synes det var helt greit at tenåringsyndlingen fikk et trøstemål til slutt, selv om det sprakk en null som hadde holdt i over syv kamper.

18 år og 134 dager ble Mbappé den yngste målscoreren i en Champions League-semifinale.

Gianluigi Buffon er mer opptatt av å se frem mot finalen:

– Vi skal til Cardiff, men bare å komme til finalen betyr ingenting. Nå handler det om å vinne den, sier han til TV-kanalen Mediaset Premium.

Han har vunnet en del før: U21-EM, UEFA-cupen, tre italienske cupmesterskap, Serie B én gang og Serie A ni ganger (fratatt to av dem) – og han er verdensmester.

Men han har ikke vunnet Champions League. Dette blir altså det tredje finaleforsøket.

FINALETAP I: Gianluigi Buffon reddet straffene til Clarence Seedorf og Kaka Kaladze, men Andrej Sjevtsjenko var en av tre Milan-spillere som scoret da Juventus tapte finalen i 2003. Foto: REUTERS

• • Gianluigi Buffon sto i mål i finalen i 2003. Da tapte Juventus, etter straffer, mot Milan. Buffon stoppet Seedorf og Kaladze, men «Juve» scoret bare to ganger og Milan vant 3-2.

• • Gianluigi Buffon sto i mål i finalen i 2015. Da tapte Juventus 1-3 mot Barcelona, uten at Buffon kunne gjør all verden mot Messi & Co. – Jeg antok det ville være min siste Champions League-finale, men man må bare fortsette å tro på sine drømmer, sa han etter Monaco-triumfen.

FINALETAP II: Gianluigi Buffon fortviler etter tapet for Barcelona i 2015. Foto: AFP

Denne gangen venter trolig Real Madrid og Cristiano Ronaldo & Co. i finalen, og nå har ikke Juventus noen grunn til å føle seg underlegne. Denne Juve-versjonen ser sterkere og stødigere ut enn 2015-utgaven, selv om 4-1 sammenlagt over Monaco var en smule flatterende. Dette kunne fort blitt langt mer spennende.

– Det var veldig tøft, selv om vi vant 2-0 borte. Hvis vi hadde hatt en arrogant inngang til denne kampen kunne vi fått trøbbel, det var noen vanskelige øyeblikk. Men vi hadde den rette mentaliteten, sier Buffon.

– Jeg er veldig lykkelig, fordi jeg er i denne finalen i toppform. Men det er ingen grunn til å legge skjul på at jeg aldri ville fått en ny finalesjanse dersom jeg ikke hadde vært i en stor klubb med strålende lagkamerater.

En annen spiller han synes er strålende er Kylian Mbappé. Etter den første semifinalen var han like godt borte og sikret seg drakten til 18-åringen, han som ikke engang var født da Buffon var i den italienske VM-troppen i 1998.

– Det er morsomt å ha spilt mot folk som Ronaldo og Messi og Neymar. Hvem vet; om ti år vil kanskje Mbappé være i den samme kategorien, sier han.

SCORET TIL SLUTT: Kylian Mbappé og Monaco kjempet i tre og en halv omgang, før de endelig fikk hull på Juve-forsvaret. Mbappé ble den første spilleren som scoret et spillemål på Gianluigi Buffon, men målet ble uten betydning. Foto: REUTERS

Kylian Mbappé selv var fornøyd, tross alt, selv om eventyret er over for denne gangen:

– Vi kom hit med våre styrker og vi ville gjøre livet vanskelig for Juventus, men vi greide bare det i små glimt i begynnelsen. Det holder ikke mot et lag som Juventus, men vi forlater turneringen med hevet hode. Og vi har lært mye av å spille mot de beste. Jeg har lært mye, og vi vil prøve å komme tilbake enda bedre forberedt neste år, sier Mbappé til franske L'Equipe.

Så gjenstår det å se om han fortsetter i Monaco.

Det som er helt sikkert er at Gianluigi Buffon tar enda en sesong. I Juventus.