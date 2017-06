Buffon ba om hjelp i tekstmelding

CARDIFF (VG) Da Dani Alves (34) gikk fra Barcelona til Juventus, fikk han en sms fra keeperveteranen Gianluigi Buffon (39).

– Jeg sendte en tekstmelding til Dani, og ba ham lære oss hvordan vi skal vinne Champions League, fortalte Buffon under kveldens pressekonferanse. – Han svarte at det skulle han gjøre...

Ved siden av ham på podiet i det overfylte teltet på utsiden av Millenium Stadium i Cardiff satt Alves og gliste.

– Dani har vært en åpenbaring for meg. Han har gitt oss mye både på og utenfor banen. Vi visste hva han kunne gjøre på banen, men vi har også lært ham å kjenne i garderoben og utenfor banen. Han har mye mer å tilføre enn det alle.

– Jeg er 39 år og trodde jeg hadde lært det meste. Men Dani har gitt meg noe ekstra og det har ikke skjedd på lang tid. Han har vært veldig motiverende. Han har vunnet mye, men er fremdeles ydmyk, sier målvakten om sidemannen fra Brasil, han som har vunnet Champions League tre ganger med Barcelona.

– Dani har tilført oss selvtillig og tro på at vi kan klare dette. Real Madrid har vunnet ofte, mens Juventus har tapt mange finaler. Nå skal vi prøve å snu dette.

En journalist forteller Alves at han har vunnet 22 av 42 møter med Real Madrid. Bare 13 ganger har han tapt.

– Dette er nye tall for meg. Kanskje det bidrar til at Real blir litt redde for Juventus, bemerker Alves med et smil.

– Vi er ikke redde for at Real har vunnet Champions League mange ganger, vi trenger ikke bry oss om det. Vi er sultne, har energien og må bare fortsette å gjøre det vi har gjort tidligere i sesongen. En seier vil krone vår sesong, mener Alves, som sier at det ikke trengs noen ny motivasjon foran denne finalen.

– Det eneste er kanskje en «rød hest», sa han og siktet til at Juves styrtrike eier Andrea Agnelli skal ha lovet spillerne en Ferrari hver dersom det blir seier.

– Det er jo fint for de som liker en slik bil. Jeg håper han står ved sine ord, sier Alves, til Buffons store fornøyelse.

– Jeg er ikke en person som driver og fokuserer på meg selv, jeg vil hjelpe lagkameratene mine, slik de hjelper meg. Vi slåss sammen for at vårt lag skal være bedre enn det andre laget. Jeg føler meg ikke noe viktigere enn andre på laget selv om jeg har vunnet før. Men det ville være enormt stort å bidra til at «Gigi» vinner det for første gang, og Buffon innrømmer at finalen er litt ekstra spesiell, siden det kan være hans siste store, sier Dani Alves.