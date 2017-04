Bergdølmo refser UEFA-avgjørelse: – For tidlig å spille i dag

Tidligere Borussia Dortmund-spiller André Bergdølmo (45) mener det er for tidlig å spille kamp under et døgn etter eksplosjonene som rammet spillerbussen.

– Jeg mener det er for tidlig å spille kampen i dag, sier Bergdølmo til VG.

Bakgrunn: Tysk politi undersøker radikale koblinger etter Dortmund-angrepet

Mannen med 63 landskamper for Norge spilte i den tyske klubben fra 2003 til 2005. Han setter seg inn i hvordan han tror spillerne føler seg etter eksplosjonene som rammet bussen deres på vei ut av hotellet – og mener det blir feil å spille kampen under et døgn etter hendelsen.

– Jeg tror ingen som har opplevd noe sånt, klarer å nullstille seg og være «fit for fight» dagen etter dette. Jeg synes det er tidlig og ser for meg den følelsen gutta har når de skal kjøre ut av hotellet og forbi den samme hekken. Det vil være andre tanker enn det de bør fokusere på, og det er ikke optimalt for en oppladning, sier Bergdølmo.

Stjernespiller til sykehus etter Dortmund-eksplosjoner:

– Spill denne kampen neste uke

UEFA har besluttet at kampen mellom Borussia Dortmund og Monaco, som egentlig hadde avspark tirsdag kveld klokken 20.45, skal spilles onsdag kveld klokken 18.45. «Det er den korrekte beslutningen å ta fordi vi alltid må prioritere tryggheten og sikkerheten til alle fans, klubbmedarbeidere og spillere», sier UEFA-president Aleksander Ceferin i en uttalelse.

Til tross for at returkampen i Monaco er planlagt neste onsdag, mener Bergdølmo at kampen i Dortmund burde blitt utsatt til neste uke.

– Spill denne kampen neste uke, og returkampen uken etter det igjen. Det hadde de fått til, sier Bergdølmo.

– Tror du Monaco stiller med en fordel når kampen spilles så kort tid etter eksplosjonen ved Dortmund-bussen?

– Det er ikke sikkert Monaco-spillerne er helt opplagte heller, de var jo også tett på situasjonen. Jeg synes uansett det er for tidlig å spille kampen etter bare én dag.

Les også: Rivaliserende fans overnattet sammen etter Dortmund-dramaet

Enkelte, som for eksempel Viasat-ekspert og tidligere Tyskland-proff Rune Bratseth, mener at kampen bør spilles onsdag kveld for å vise at man ikke lar seg stoppe av voldelige angrep. Bergdølmo er ikke enig.

– Hva var det de ville oppnå? Ville de ta liv? De gjorde det nok i hvert fall ikke for å utsette kampen med én dag eller en uke. De gjorde det av helt andre årsaker, for å skape frykt. Jeg mener det er for tidlig å spille dagen etterpå, sier han.

Se Monaco-fansens rørende hyllest i Dortmund:

Eurosport-ekspert: – Umenneskelig

Den tidligere Dortmund-spilleren får støtte av Eurosports ekspert på tysk fotball Petter Bø Tosterud.

– Champions League handler om fotball og glede, og er en viktig sportslig turnering. Så oppstår en situasjon hvor det er et målrettet angrep mot spillerbussen til Borusiia Dortmund. Jeg er uenig i at UEFA skal tvinge frem denne kampen så tidlig, av flere grunner: De har ikke fått tid til å bearbeide hendelsen, man vet ikke hvem som står bak det, hvorfor det har blitt gjort eller hvor mange som er involvert, sier Tosterud.

Fjørtoft var i Dortmund: – Tenker på de som skal sette seg i spillerbussen i morgen

Han mener man bør se bort ifra at terminlisten er vanskelig å sette sammen dersom kampen skal utsettes til en senere anledning.

– Det er ikke det som skal være fokus her. Spillerne må få tid til å prioritere å bearbeide denne hendelsen, det er ikke riktig å tenke på en av sine livs viktigste kamper, spesielt med tanke på at en av kompisene deres, og en av klubbens viktigste spillere har vært på operasjonsbordet, sier Tosterud.

Han kaller situasjonen «umenneskelig».

– Det er vanskelig for oss å sette seg inn i det å få en bombe mot seg, og deretter skal man gå ut å være midtpunktet i en fest. Det er en umenneskelig situasjon, sier Eurosport-eksperten.



Omfavnet motstanderen etter avlyst kamp:

Bratseth: – Tilbake til normalen

Den tidligere landslags-, Rosenborg- og Werder Bremen-profilen Rune Bratseth har en annen oppfatning av situasjonen enn Bergdølmo og Tosterud. Han mener det er riktig å spille kampen onsdag klokken 18.45.

– Hadde det vært meg selv som var der, så hadde jeg ment at man ikke må la de styre for mye, de som er interessert i å ødelegge. Hvis spillerne vil spille, så synes jeg det er greit. Jeg tror også som spiller at jeg tror det ville vært greit, sier Bratseth til VG.

TYSKLAND-KJENNER: Rune Bratseth spilte i tyske Werder Bremen fra 1987 til 1994. Foto: Terje Bringedal , VG

– Hvis noen hadde omkommet, ville situasjonen vært en helt annen. Nå gjelder det å komme tilbake til normalen fortest mulig, sier han.

– Tror du ikke at Dortmund-spillerne vil være sterkt preget av det som skjedde, når kampen spilles så kort tid etterpå?

– Det skal man ikke underslå. Vi mennesker er veldig forskjellige. Noen takler det helt fint, andre dårlig. Det er helt feil å si at det er greit for alle, men de finner nok en løsning hvis noen sier det ikke er innafor for dem å spille. Da slipper de, sier Bratseth.

– Men nå gjelder det å reise seg og stå opp mot ondskapen og de som får oss alle til å bli engstelige. Vi vet der er helt umulig å sikre seg. Men vi må bare fortsette å leve som normalt. Det er det beste svar, sier han.

PS! Etter tirsdagens Dortmund-angrep er sikkerheten kraftig skjerpet i München før oppgjøret mellom Bayern München og Real Madrid. Rundt 30 polititjenestemenn med skuddsikre vester ble tirsdag kveld satt inn som ekstramannskap for å ivareta sikkerheten. Ifølge Bild ble spillerbussene til begge klubbene kjørt bort og stasjonert på et sikkert sted. Beredskapen i München var høy gjennom hele natten.