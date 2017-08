TRONDHEIM (VG) Nicklas Bendtner (29) innrømmer at Champions League var en drøm som knust – men vil ikke klandre noen for at det skjedde.

Med sin drømmescoring i 2. omgang sendte James Forrest Rosenborg ut – og Celtic videre til playoff om Champions League-plass.

– Jeg tipper at han treffer sånn én av 100 ganger, sa Bendtner da han kom ut i intervjusonen på Lerkendal onsdag kveld.

Dansken ble spurt hvor skuffende dette er for han personlig:

– Det var et stort mål for meg, men jeg føler ikke at vi kan klandre noen. Vi må se fremover, få oppreisning lørdag, og så prøve å kvalifisere oss til Europa League. Vi vil gjerne dit når det ikke ble Champions League.

Les også: Ny nedtur for norsk fotball: Rosenborg ikke til Champions League

– Jeg synes vi spiller bra i 2. omgang, men vi blir for dype i 1. omgang, sa Bendtner, som de fleste andre.

Han brystet selv ballen til Yann-Erik de Lanlay til Rosenborgs kanskje største sjanse, men skuddet gikk utenfor.

– Det var ikke 100-prosentsjanser. Men hadde vi scoret, kunne det ha blitt en annen kamp.

de Lanley var også skuffet, men syntes at Rosenborg hadde gjort en god 2. omgang.

– Vi får ta med oss videre det vi har lært. Det skal sies at kampen ble avgjort på en vanvittig enkeltmannsprestasjon. Det er et mål verdt Champions League.

Kåre Ingebrigtsen svarte ja da vi spurte om RBK ble for feige i 1. omgang, da de lå ekstremt lavt på hjemmebane.

– Ja, vi verner for mye om målet vårt. Vi tør ikke holde i ballen. Vi hadde for stor respekt de første 45 minuttene, sa RBK-sjefen etter det bitre tapet i kvalifiseringen til Champions League.

Les også: Toppfotballsjefen: – Langt opp til Champions League for norske lag

– Så gjorde vi en veldig god 2. omgang, men de scoret i vår beste periode. Vi tapte ikke på Lerkendal. Vi tapte da vi ikke scoret i Glasgow, sa Ingebrigtsen til norske og skotske journalister på Lerkendal.

På VGs spørsmål om hva Rosenborg mangler for å bli et Champions League-lag, svarte Rosenborg-treneren:

– Vi mangler mer erfaring. Hvis vi hadde hatt to år med det samme laget, så tror jeg fort vi kunne ha vært der.

– Frykter du at du mister noen nå?

– Sånn er fotballen … Slik som vi spilte i 2. omgang, er det fare for at alle disse kommer til å spille i større klubber enn her. Men jeg må vel hive telefonen til Bjørnebye (Stig Inge, sportssjef).

Etter det VG vet var Alkmaar på Lerkendal onsdag kveld, men Fredrik Midtsjø bedyrer at han ikke vet noe om noen overgang. Bjørnebye svarer slik når VG spør om Rosenborg er i dialog om salg av Midtsjø:

– Nei, ikke akkurat nå.

Så du? Ikke alle unner Rosenborg suksess i Europa

– Har det kommet bud?

– Som dere vet har vi som policy at vi ikke kommenterer spillersalg.

– Men alle har sin pris?

– Ja, alle har sin pris. I Rosenborg snakker historien ganske godt for seg. Vi er en selgende klubb, få klubber i Europa som ikke er det. Og vi kommer til å være det i fortsettelsen også. Slik det fungerer for oss. Produserer spillere, ønsker å lage et lag som er konkurransedyktig internasjonalt, og da vet vi av erfaring at det blir interesse rundt spillere. Det er ikke noe nytt, det har alltid vært sånn. Og det er et kompliment til hvordan vi jobber.

Celtic-manager Brendan Rodgers tror at Rosenborg kommer til Europa League.

– Det er et veldig bra og velorganisert lag.

– Var du overrasket over at RBK lå så lavt?

– Det er ikke så lett. De kunne ha presset høyere, men da kunne de ha etterlatt rom til våre raske spillere. Så jeg skjønner taktikken de hadde, mente den tidligere Liverpool-manageren.