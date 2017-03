Bekymret for engelsk fotball: – Fryktelig betenkelig

Nok en gang har styrtrike Premier League bare ett lag i Champions League-kvartfinalen. Nå bør klubbene gå i seg selv, mener Viasat-kommentator Roar Stokke.

– Det er fryktelig betenkelig. Et gedigent tankekors. Den eskalerende pengebruken og de enorme lønningene står ikke i forhold til prestasjonene, sier Stokke.

Onsdag kveld ble Manchester City slått ut av Monaco i Champions Leagues åttedelsfinale. Arsenal ble banket 10-2 av Bayern München over to kamper. Tottenham forsvant allerede i gruppespillet. Lille Leicester er engelsk fotballs eneste gjenværende representant når turneringen går inn i kvartfinalene.

– Jeg kan ikke forstå annet enn at de som driver toppklubbene i Premier League, må spørre seg om de driver riktig. Er svaret for neste sesong å bruke enda mer penger? Eller skal man tenke mer langsiktig, mer på utvikling, mer som Borussia Dortmund og Monaco, klubber som får like gode resultater, spiller enda bedre fotball og slipper til unge, sultne spillere som ikke har kostet all verden?

– 10 milliarder garanterer ingen verdens ting

Ifølge Deloitte spiller seks av verdens 12 rikeste fotballklubber i Premier League. I fjor sommer slo ligaen verdensrekord i pengebruk i et overgangsvindu, da de totalt punget ut med over 12,5 milliarder kroner på spillerkjøp. Det var dobbelt så mye som italiensk Serie A, som brukte nest mest penger.

Likevel har Premier League-klubbene ikke vært i nærheten av å vinne Champions League etter at Chelsea vant i 2012 – og selv de var det eneste engelske laget i kvartfinalen den sesongen. Siden har resultatene vært mørke: Ingen lag i kvartfinalen i 2013, to lag i 2014, ingen i 2015, ett i 2016 og ett i 2017.

– Jeg er veldig glad for at dyktighet, talentutvikling, sult, motivasjon og ferdigheter topper penger. Fremdeles er det faktisk sånn i fotballen. Om du bruker 10 milliarder, så er du ikke garantert noen verdens ting. Heldigvis, og takk for det, sier Roar Stokke.

Han mener onsdagens kamp mellom Manchester City og Monaco illustrerer problemene til engelsk fotball på en god måte.

– Alt blir synliggjort. Vi vet at halve det fantastiske Monaco-laget står i fare for å bli solgt til blant annet City. Svaret for Monaco blir å gå ned i akademiet og slippe til enda flere unge, fantastiske spillere. Mens City, United, Arsenal og Chelsea skal bruke to milliarder til sommeren. Det viser at fotball er så kompleks og sammensatt at penger, navn, shopping og stjerner ikke er noen garanti, sier Stokke.

Viasat-profilen siterer den tidligere Liverpool- og Bayern München spilleren Dietmar Hamann: «Hvis du klarer å løpe rett frem med ballen i Premier League, så tjener du 40 millioner.» Stokke anbefaler Premier League-klubbene å være mer tålmodige – og finne sin egen identitet i stedet for å ha urealistiske ambisjoner om rask suksess.

– Her er en sannhet: Jo dyrere forsvarsspillere City har kjøpt, jo høyere antall baklengsmål har de fått. De ble kollektivt herjet med av en 18-åring (Kylian Mbappé) i to kamper. Det er et paradoks.

Her kan du se høydepunktene fra Monacos snuoperasjon mot Manchester City:

Spansk suksess

Mens engelske klubber sliter med å få ett lag i kvartfinalen, har Spania i for femte sesong på rad hele tre lag blant de åtte siste som deltar i Champions League.

– Det er jo «kjøpeklubber» hele gjengen, både Real Madrid, Barcelona og Atlético Madrid, men kanskje ikke i like stor grad som de engelske toppklubbene. Det gjør at man får større kontinuitet i spillergruppen. I England blir det for mange utskiftninger, nye relasjoner hele tiden, sier Petter Veland, Viasats ekspert på spansk fotball.

– Til syvende og sist er det kvaliteten som er viktigst. Først og fremst kvaliteten på spillerne. Men også på trenerne og på den taktiske tilnærmingen. Spanske klubber er flinkere til å porsjonere belastning på spillerne i løpet av en sesong. De roterer mye og bruker mange forskjellige spillere, sier han.

Et argument som ofte blir trukket frem som forklaring på Premier League-klubbenes prestasjonssvikt i Champions League, er det tøffe kampprogrammet rundt jul og nyttår, der noen ligaer i stedet har pause. Men det blir en altfor enkel forklaring, mener Veland.

– Det er absolutt en faktor som skal med, men den forklaringen og unnskyldningen er ekstremt overdreven. Det blir brukt som en dårlig unnskyldning. Bare se på de spanske klubbene: Denne sesongen spilte de sin siste kamp i 2016 den 23. desember, mens den første i 2017 ble spilt den 3. januar. Det er ikke akkurat en veldig lang vinterpause, sier han.