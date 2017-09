Bayern ydmyket av PSGs stjernetrio

(PSG – Bayern München 3-0) Det var ikke et spor av krangling og drama i Paris onsdag kveld. Da Neymar (25) og Edinson Cavani (30) entret banen sammen igjen, var det smil, klapp, klem og scoringer som gjaldt for de to superstjernene.

For storkampen mot Bayern München ble omtrent ikke spennende – mye på grunn av den søramerikanske duoen og vidunderbarnet Kylian Mbappé.

Cavani scoret ett, mens Neymar gjorde omtrent alt forarbeid da Dani Alves scoret Paris Saint-Germains første onsdag. 25-åringen ga seg ikke med det og fikset like gjerne 3-0 etter at en drøy time var spilt. Det ble også sluttresultatet i en enorm fransk festkveld.

Skal ha kranglet



Timingen kunne trolig ikke blitt bedre. Cavani og Neymar har stjålet overskriftene i nesten ti sammenhengende dager i europeisk sportspresse. Den angivelige konflikten mellom de to har sin bakgrunn i en seriekamp mot Lyon for halvannen uke siden.

Brasilianeren ønsket å ta et straffespark. Rekkekamerat Cavani nektet. Episoden skal ha gått så inn på Neymar at det ifølge franske L’Equipe ble bråk i garderoben i etterkant. Det skal ikke ha stoppet der.

Spillergruppen skal ha blitt splittet av krangelen. Klubbpresidenten forsøkte seg som fredsmegler, meldte El País på mandag. De to har ikke vært på banen sammen siden Lyon-kampen før onsdag kveld. Og sammen med Mbappé sørget de for at få – om noen – vil spekulere i at konflikten preger dem på banen. Foruten det gode samarbeidet, viste TV-bildene at de to ga hverandre støttende klapp på skulderen, delte broderlig på frispark og klemte hverandre ved det andre PSG-målet.

Nydelig Neymar-forarbeid



PSG gikk nådeløst til verks i toppoppgjøret på Parc des Princes.

Bare to minutter var spilt da Neymar satte tonen. Han dro seg først forbi én mann, satte fart mot resten av Bayerns forsvarsrekke og viste deretter overblikk av høy, høy klasse.

25-åringen spilte ballen videre på tvers av feltet hvor Dani Alves kom stormende. Landsmannen brukte en berøring før han smalt ballen mellom beina på keeper Sven Ulreich.

Fikk sin scoring



Etter en drøy halvtime scoret vertene igjen. Denne gangen var det Mbappé som uselvisk fant Cavani inne i 16-meteren. Uruguayaneren var nådeløs da han fikk sjansen, banket ballen opp i nettaket og doblet dermed ledelsen.

Fem minutter senere flikket Neymar ballen lekkert ned til Cavani. Men kun et dårlig treff på ballen hindret 3-0 før pause.

Etter hvilen fortsatte PSGs kontringsfest. Det var nesten et under at Neymar ikke scoret det tredje på to enorme muligheter. Men til slutt skulle han få sin velfortjente scoring. 63 minutter var spilt da Mbappé fintet David Alaba enkelt. Avslutningen ble blokkert, men Neymar var våkent på plass, snappet ballen foran Javier Martinez og satte den enkelt i det åpne buret.

Blytung september



For Bayern Münchens del ble kvelden helsvart. Det skal sies; Tyskerne hadde sine sjanser de også. Én avslutning ble reddet på streken, mens Martinez hadde et farlig skudd før pause. Men det var mye som ikke stemte også.

September har i det hele tatt vært en tung måned for Carlo Ancelottis menn. Det ble tap for Hoffenheim i starten av måneden. Sist fredag ble det «bare» uavgjort hjemme mot Wolfsburg.

Og onsdag kveld fikk den stolte tyske klubben også en påminnelse om at det per nå er et godt stykke opp helt til toppen i Europas gjeveste klubbturnering.