Bayern München bekrefter sjokknyhet: Ancelotti har fått sparken

Bayern München-trener Carlo Ancelotti (58) har fått sparken.

Det bekrefter den tyske storklubben i en pressemelding. Bayern München skriver at klubben «etter en intern analyse» har bestemt å skille lag med Ancelotti med umiddelbar virkning.

Avgjørelsen kommer i kjølvannet av onsdagens ydmykende 3-0-tap mot PSG i Champions League.

Assistenttrener Willy Sagnol tar over som midlertidig erstatter.

Les også: PSGs stjerneduo åpner opp om straffe-konflikten

I van Gaals fotspor

Bayern München-direktør Karl-Heinz Rummenigge var nådeløs i uttalelsene sine etter tapet i Paris, og varslet konsekvenser.

– Det vi så i kveld, var ikke Bayern München. Det var et bittert tap. Et vi er nødt til å snakke om. Et vi er nødt til å analysere. Og et som er nødt til å føre til konsekvenser, sier klubbsjefen ifølge ESPN.

Kommentar om PSG: Kan man bli glad i dette laget?

Ancelotti kom til Bayern München sommeren 2016. Han ledet laget til seriegull i Bundesliga i sin første sesong, men er ferdig i klubben nøyaktig fem måneder etter at tittelen var et faktum.

Det er første gang siden 2011 at Bayern München sparker treneren sin mens sesongen pågår. Den gangen var det Louis van Gaal som måtte gå.

Slik ble Bayern München ydmyket av «MCN»:

Tuchel og Nagelsmann kandidater

Jan Åge Fjørtoft, som har tette forbindelser i tysk toppfotball, spekulerer i at det kan åpne seg muligheter for tidligere Borussia Dortmund-trener Thomas Tuchel i Bayern-trenerstolen. Han nevner også den unge Hoffenheim-treneren Julian Nagelsmann (30) som en mulig erstatter på sikt.

Bayern München fikk en verst tenkelig start mot PSG da de slapp inn et Dani Alves-mål etter to minutter. Senere økte Edinson Cavani og Neymar til 2- og 3-0. Vidunderbarnet Kylian Mbappé gjorde seg også gjeldende med strålende forarbeid til to av målene.

– Det er vanskelig å stoppe Mbappé, i likhet med Neymar. Når de får rom til å vise sine kvaliteter, er det mye vanskeligere å kontrollere dem, sa Ancelotti etter kampen ifølge L'Équipe.

Sjekk Bayern-keeperens kjempetabbe:

Italieneren valgte å vrake to av sine største stjerner, Arjen Robben og Franck Ribéry, fra startoppstillingen.

– Jeg trodde vi kunne vinne. Det er sant at Robben og Ribéry er store spillere, og jeg satte dem på benken, men det er store spillere på benken i hver kamp. Sånn er livet i toppklubber. Det er jobben min, sier Ancelotti.

Det var i hvert fall jobben hans frem til denne torsdagen. Det er ikke bare Champions League-nedturen i Paris som ligger bak Ancelotti-sparkingen, men også en skuffende sesongstart i Bundesliga, hvor den vanligvis suverene storklubben allerede har tapt og spilt uavgjort etter seks kamper.