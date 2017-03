Barca forbløffet Fotball-Europa: – Det største som har skjedd meg

(Barcelona-PSG 6–1, 6–5 sammenlagt) En scoring av innbytter Sergi Roberto fire minutter og femti sekunder på overtid mot PSG fullførte tidenes Champions League-comeback for Barcelona.

– Det er det største som har skjedd meg noen gang. Jeg rakk ikke å tenke. Det er det største i livet mitt. Det så vanskelig ut, men vi trodde på det. Vi var utrolig tente før og under kampen. Det er helt utrolig å få være med på det, sier Robert i et intervju vist på Viasat Fotball.

Ti sekunder før overtiden var ute fullførte 25-åringen tidenes opphenting i den gjeveste europacupens 62 år lange historie. Ingen lag har noen gang før kommet tilbake fra 0-4, som Barcelona tapte i Frankrike for drøyt tre uker siden.

– En spesiell kveld

Det skjedde i en dramatisk kamp hvor et Barcelona-comeback virket helt utenkelig etter 62 minutter. Grunnen var en scoring fra Edinson Cavani som ga PSG et bortemål som gjorde at Barcelona måtte ha totalt seks scoringer for å avansere.

Altså tre nettkjenninger til med under en halvtime igjen å spille. Det virket som om drømmen var knust, men to Neymar-mål og en Roberto-scoring på overtid fullbyrdet et comeback som få trodde var mulig.

Trener Luis Enrique uttalte på tirsdagens pressekonferanse at hvis PSG kunne score fire, så var laget hans kapabelt til å lage seks mål.

Og han fikk utrolig nok rett.

– Det er en helt spesiell kveld. Dette er Barcelona. Takk til alle for støtten! Det er bare utrolig. Det er sykt, sier den kroatiske midtbanespilleren Ivan Rakitic i et Viasat-formidlet intervju.



– Skjer hvert 50. år

Barcelona gikk ut med en skyhøy intensitet i spillet sitt fra første sekund. I en snau måned gammel 3-3-1-3-formasjon presset Luis Suárez, Lionel Messi, Neymar og lagkameratene deres PSG-spillerne i alle spillets faser.

Allerede før det var gått tre minutter fikk Barcelona uttelling i form av en Suárez-scoring som tente både uruguayaneren, Enrique og publikum ytterligere. Like før pause ble et avansement enda mer realistisk da Andrés Iniesta fremprovoserte et selvmål fra Layvin Kurzawa med et frekt hælspark.

– Det er lett å bli historieløs, men sånne ting skjer hvert 50. år. En oppvisning i angrepsspill, men mest av alt i å tro at det umulige er mulig, sier fotballekspert Lars Tjærnås til VG.

Discovery-ekspert Bengt Eriksen tenkte det så bekmørkt ut for Barcelonas muligheter til å gå videre etter Cavanis redusering.

– Det er jo ganske fantastisk at fotball kan være sånn. På 3–1 så det nattsvart ut, men det er fortsatt både kunst og litt annet som fortsatt foregår på Camp Nou. Jeg kan ikke huske å ha sett lignende. Så kan vi henge oss opp i et tvilsomt straffespark, men at de ligger under 0–4 og kommer tilbake og vinner 6–1 er uansett en fantastisk prestasjon. Dette er rett og slett litt uvirkelig og en dramaturgi som det ikke går an å regissere bedre, sier Eriksen til VG.

BLE HELT: Innbytter Sergi Roberto sendte Barcelona videre til kvartfinalen i Champions League. FOTO: SCANPIX

Utrolig avslutning

Etter pause fortsatte Barcelona i samme stil: Med et enormt press. I andre omgang gikk det bare syv minutter før Messi satte inn 3–0 på straffe.

Da så det lyst ut, men Cavanis scoring etter en dødball så ut til å ende hjemmelagets Champions League-reise kort tid senere. Neymar og hans lagkamerater nektet imidlertid å gi seg. Først skrudde brasilianeren inn et nydelig frispark i det 88. minutt. Så scoret samme mann fra ellevemeteren på overtid. Før Roberto tuppet inn det historiske målet like før slutt.

– Det er helt utrolig. Noe av det mest spektakulære jeg har sett. Det er helt fantastisk for Champions League at Barcelona er videre. En fantastisk fotballkveld. Helt magisk, forteller Viasat-ekspert Rune Bratseth til VG.

Og den «magien» gjør at Enrique, som har annonsert at han gir seg som Barcelona-trener etter sesongen, fremdeles kan trylle katalanerne til en ny Champions League-triumf.