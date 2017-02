Arsenal-legende etter ydmykelsen: – Flaut og vondt å se på

Arsenal-manager Arsène Wenger er i hardt vær etter ydmykelsen i Tyskland.

Etter en noe turbulent Arsenal-sesong har klubbens supportere lenge vært splittet om Arsène Wengers fremtid i sjefsstolen. Etter 5-1-ydmykelsen mot Bayern München er det flere og flere som krever franskmannens avgang ved sesongslutt.

– Vi kollapset mentalt etter at vi mistet Koscielny. Ved 2–1 var vi uheldige, men etter 3–1 var vi ferdige. Vi hadde intet svar, sa Arsenal-manager etter oppgjøret.

Mens Arsenal ikke hadde et svar, hadde ekspertene mange.

– Wenger har nådd bunnen

Med mindre noe mirakuløst skulle skje i returoppgjøret i London, blir dette syvende gang på rad Arsenal ryker ut av Champions League i åttedelsfinalen. Arsenals midtstopper-legende Martin Keown var hyret inn av BT Sports som ekspert i anledning Arsenals Champions League-oppgjør. Han var nådeløs etter oppgjøret.

– Dette var flaut. De ble utklasset, utspilt og det var bare vondt å se på. Jeg synes synd på Wenger. Dette er karriereverste for ham, sa Keown.

Ifølge The Times-journalisten Henry Winter burde ikke Wenger forlenge. Han mener Wengers beste dager er bak ham.

BESKRIVENDE: Ett bilde sier mer enn 1000 ord sies det. Her er Arsène Wenger under onsdagens 5–1 tap for Bayern München. Foto: Sven Hoppe , AP

– Arsenal har blitt totalt ydmyket. De har blitt en vits. Wengers beste dager er bak ham. Han har ingen ny «Invincibles»-periode i seg, sa han etter oppgjøret.

Samtidig var Roy Keane i studio hos ITV. Han etterlyste ledere i Arsenal-laget – også fra sidelinjen.

– Man hører at Wenger er konfliktsky og at han prøver å unngå konfrontasjon, at han ikke kjefter på spillerne sine. Det synes jeg er fryktelig rart. I tillegg, når du ser Kieran Gibbs ta på seg kapteinsbindet mot slutten av kampen, da er du i trøbbel, sa Keane.

TV 2-kommentator Kasper Wikestad ytret seg også om Wengers fremtid på sin Twitter-konto.

– Har tenkt en stund at dette er Wengers siste sesong, enda sikrere nå. Spørsmålet er nesten om han går før sesongen er ferdig. Det ville i så fall vært sensasjonelt. Men hvor mye orker han? Tap, ydmykede, supporter-hets, det går innpå Wenger, skriver han.

Mistet garderoben?

Stadig flere spekulerer i at Arsenal-manageren har mistet garderoben og respekten hos spillerne sine. Etter et annet ydmykende tap, 3–1 tapet for serieleder Chelsea, hintet midtstopper Laurent Koscielny til at støtteapparatet og manageren tok noen dårlige avgjørelser rundt laget.

– Jeg tror vi brukte noen spillere fremfor andre. I tillegg burde vi spilt mer som et lag, det var rom for å gjøre det, sa han.

I tillegg vil ingen av klubbens to største stjerner, Mesut Özil eller Alexis Sánchez, signere en ny kontrakt med London-klubben før managerens fremtid er avgjort.

Hva som skjer med Wenger og Arsenal er fremdeles uvisst, men etter gårsdagens oppgjør håper i hvert fall folkene bak Bayern Münchens engelskspråklige Twitter-konto på et gjensyn.