Det stormet i sosiale medier etter åpningsshowet til Black Eyed Peas før finalen mellom Juventus og Real Madrid.

I USA er åpningsshow og seremonier en viktig del av store idrettsarrangementer. I Fotball-Europa later det imidlertid til at underholdningen ikke faller i like god jord.

Etter Black Eyed Peas' åpningsshow før Champions League-finalen mellom Juventus og Real Madrid stormet det nemlig på sosiale medier.

– Dommeren må utvise dem, skriver en engelsk journalist.

– Dette Super Bowl-tullet er nødt til å slutte, skriver en annen.

Og utsatt ble også lørdagens Champions League-finale. Kampen skulle egentlig hatt avspark klokken 20.45, men ble utsatt flere minutter ettersom banen måtte ryddes før kampstart.

– Kan ikke skjønne at de tror at folk vil bli værende for å se en kamp etter en Black Eyed Peas-konsert, skriver en Twitter-bruker.

I tillegg måtte spillerne avslutte oppvarmingen tidligere. Juventus-spillerne måtte bli jaget av banen for at konserten skulle klargjøres, noe som fikk Juventus-spissen Gonzalo Higuaín til å riste oppgitt på hodet.

Reaksjonene lot naturlig nok ikke vente på seg.