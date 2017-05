850-millionerspissen slo tilbake mot kritikken

(Monaco – Juventus 0-2) Juventus betalte 850 millioner kroner for Gonzalo Higuain (29). Han er i ferd med å betale tilbake alt sammen.

AS MONACO Stiftet: 1924 Eiere: Dmitri Rybolovlev (66.67%) og Grimaldi-familien (33.33%) Meritter: ** Syv serie- og seks cupmesterskap. ** Finaletap i Champions League i 2004 og i UEFA-cupen i 1992. JUVENTUS FC Stiftet: 1897 Eier: Agnelli-familien Meritter: ** 32 seriemesterskap (fratatt gullene i 2005 og 2006 etter Calciopoli-skandalen) og 11 cupmesterskap. ·· Seier i Serievinnercupen/Champions League i 1985 og 1996, i Cupvinnercupen i 1984 og UEFA-cupen i 1977, 1990 og 1993.

Da Fotball-Europa ventet på flere delikatesser fra vidunder-tenåringen Kylian Mbappé, så var det isteden en argentinsk kraftspiss som skulle bli kveldens store mann.

Gonzalo Hiuguain sto bak begge målene da Juventus langt på vei avgjorde Champions League-semifinalen i bortekampen på Stade Louis II i Monaco.

Han er blitt hardt kritisert for ikke å score nok i viktige kamper, for eksempel misbrukte han en vanvittig sjanse i VM-finalen mot Tyskland i 2014.

I Champions League ble det bare åtte mål på syv sesonger i Real Madrid. På 24 «sluttspillkamper» totalt i Champions League, for Real Madrid og Juventus, sto han med bare to scoringer.

Før antallet ble doblet 3. mai 2017.

Higuian står nå med meget respektable 31 mål på 48 kamper for Juventus, og de to han gjorde i Monaco kan fort stå igjen som to av karrierens største, selv om han tonet ned sin egen betydning overfor italiensk TV:

– Jeg kjemper for laget, det viktigste er at Juventus vinner, det hadde vært greit om jeg ikke hadde scoret hvis vi likevel hadde vunnet, sier Higuain.

Og når den store helten er inne på laget, for et mål det første var!

Ikke mindre enn to hælspark banet vei for ledermålet etter en snau halvtime: Først en «volleyhæl» fra Paulo Dybala, inn til Dani Alves, videre til Higuain, tilbake til en fremadstormende Alves, før brasilianeren hælsparket tilbake i feltet, der Higuain avsluttet på første berøring.

Og jubelscenene, der han hoppet over reklameplakatene og løp bort til Juventus-fansen, viste ganske tydelig hva dette betydde for spilleren som faktisk er født i Frankrike, i Brest, fordi faren Jorge spilte der i 1987/88-sesongen.

Åpningen var en smule avventende foran fyrstedømme-prinsen Albert, som selvsagt var på plass under en av klubbens aller største kamper; familien hans eier tross alt en tredjedel av klubben (russeren Dimitr Rybolovlev de to siste).

Ute på gresset var ikke angrepsfyrverkeriet Monaco helt til å kjenne igjen, men for all del; det var kanskje verdens beste forsvar som sto i veien. Og Juventus var til å kjenne igjen, laget som nå står med to baklengsmål på sesongens 11 Champions League-kamper.

35 år gamle Andrea Barzagli var kjørt inn som høyreback, og Dani Alves litt lenger frem på høyrekanten (og Juan Cuadrado ut). Det var et defensivt trekk, det var åpenbart at «Juve» hadde enorm respekt for atletene på motsatt side, og kanskje særlig Kylian Mbappé.

1-0: Gonzalo Higuain banker ballen bak Danijel Subasic i Monaco-målet. Foto: REUTERS

Men selv om Juventus stort sett hadde kontroll, fikk vi igjen se flere eksempler på hva Mbappé er laget av. Han nikket rett på dobbelt så gamle Gianluigi Buffon, han smatt inn bak ryggen på Juve-stopperne og styrte ballen mot mål, rett på Buffon igjen, og han hadde et par rykk som knapt noen andre gjør etter ham.

Monaco var på ingen måte dårlige, men det var aldri de samme offensive klyvene fra alle kanter som vi har sett tidligere i turneringen, og savnet av Benjamin Mendy på venstrebacken var merkbart.

Men det er heller ikke lett mot Juventus, som tettet igjen det meste som er av rom, og som overbefolket sin egen 16-meter når Monaco nærmet seg mål. Det var alltid en Juve-kroppsdel i veien, og Buffon trengte egentlig ikke å gjøre noen kjemperedninger. Superveteranen gjorde som han nesten alltid gjør, står på rett sted når ballen kommer.

På rett sted var også Gonzalo Higuain etter en snau times spill, og igjen var det Paulo Dybala og Dani Alves som sto bak forarbeidet: Dybala ut til Alves, som med et perfekt innlegg fant Higuain på bakre stolpe. Måltyven skled ballen bak Subasic, semifinalen var avgjort og Higuain ligger an til å få møte klubben han var i fra 2006 til 2013 i finalen.

Og for en drømmefinale det blir i så fall: Det blir ikke mye større enn Real Madrid mot Juventus. Men i motsetning til Real, som har vunnet 11 ganger, har Juventus aldri fått helt taket på den gjeveste europacupen. Ingen har flere seriemesterskap enn Juventus' 32, ingen flere cupmesterskap enn Juventus' 11, men i Serievinnercupen/Champions League har det bare blitt to triumfer.

Gonzalo Higuain har nok lyst til å gjøre noe med den statistikken også.