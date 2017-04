25-åring pågrepet etter Dortmund-angrepet – mistenker terror

Tyske myndigheter bekrefter onsdag at det ble funnet tre brev i forbindelse med Dortmund-angrepet. Politiet har to mistenkte under etterforskning, og én av de har blitt pågrepet.

Tirsdag kveld, ikke lenge før Borussia Dortmund skulle ta imot Monaco til mesterligakamp, skjedde hendelsen som rystet Tyskland – og fotballverden. Drøye 10 kilometer fra Signal Iduna Park ble Borussia Dortmunds spillerbuss rammet av tre eksplosjoner.

Tre brev – to mistenkte



Statsadvokatens pressetalskvinne Frauke Koehler bekreftet på en pressekonferanse klokken 14.00 at tysk politi har arrestert én person i forbindelse med tirsdagens angrep. Det skal være snakk om to mistenkte fra det islamistiske miljøet.

Den arresterte skal være en 25 år gammel iraker.

Hun bekreftet samtidig at den tyske påtalemyndigheten har tatt over etterforskningen ettersom de mistenker en terrorhandling. Videre forteller hun at det er snakk om tre brev som ble funnet på åstedet, og samtlige brev henviste til tyske fly i Syria.



Det kom også frem at sprengstoffet inneholdt metallbiter, og Koehler understreket at utfallet av situasjonen kunne blitt langt verre. Og ferske rapporter fra Tyskland bekrefter at det kunne gått langt verre:

En av metallstiftene traff en nakkestøtte på et av setene på bussen. Det kunne med andre ord fått fatale konsekvenser om noen satt der.

Sprengstoffet skal ha vært kraftig nok til å kunne gjøre ødeleggelser innenfor en radius på 100 meter. Det har nå kommet frem at det ble brukt rør bomber i angrepet.

Onsdag morgen kom rapporter om at det tyske politiet undersøkte venstreradikale koblinger fra en antifascistisk gruppe, men disse rapportene har nå blitt avkreftet.

RUSTER OPP: Politiet i Dortmund sikret onsdag morgen området hvor eksplosjonene fant sted. Det er ventet ekstra vakthold på kveldens kamp. Foto: Rolf Vennenbernd , AP

Kobles til Berlin-angrepet



Ifølge rapporter fra Tyskland skal politiet ha opplevd angrepet som godt planlagt og profesjonelt utført. De tre sprengladningene skal ha vært plassert utenfor rekkevidde for overvåkningskameraene, og de skal ha blitt utløst samtidig.

I et av brevene som ble funnet på stedet, skal julemarked-angrepet i Berlin som tok livet av tolv mennesker ha vært nevnt, melder AFP ifølge Sky News. Det melder også den tyske avisen Sueddeutsche Zeitung.

Et av brevene starter angivelig med ordene «I Allahs navn, den nådige, den barmhjertige». Det skal også rettes trusler mot idrettsutøvere og andre prominente personer i Tyskland – blant annet forbundskansler Angela Merkel, og det som omtales som andre «korsfarer-nasjoner».

Sov dårlig



Kampen ble naturligvis utsatt som følge av hendelsen, men ifølge Borussia Dortmunds president Reinhard Rauball, er det grunn til å tro at spillerne fortsatt er rystet.

– Hvordan laget har det? Du kan jo se for deg om de sov godt eller dårlig i natt, sier han.



– Dette er utvilsomt en vanskelig situasjon for laget, som ikke har vært borti en lignende situasjon før, sier han, og legger til:

– Likevel er jeg trygg på at laget kommer til å gjøre sitt beste, og kommer til å levere av ypperste kvalitet i kveldens Champions League-kamp.

Borussia Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke sier han ikke er bekymret.

– Personlig føler jeg meg veldig trygg. Spørsmålet er hvordan vi kan hjelpe laget med å bearbeide den traumatiske opplevelsen, sier han i et intervju med Bild.



Ruster opp i Dortmund og i München



Etter hendelsen ble spillerne etter hvert sendt hjem for å få tilbringe tid med familien sin. Da skulle de prøve å fordøye hendelsene fra gårsdagen, samtidig som de skulle forsøke å forberede seg til møtet mot Monaco.

Onsdag morgen var spillerne tilbake på treningsfeltet, og prøver etter beste evne å forberede seg til kveldens kamp.

Samtidig som Dortmund-spillerne fikk gjennomført sine forberedelser på treningsanlegget Brackel, like utenfor Dortmund, var sikkerheten rustet opp. Tysk politi var godt synlige mens gul- og sorttrøyene var på treningsfeltet.

Det er også ventet forsterket vakthold på berømte Signal Iduna Park. Arenaen, som tar drøye 81 360 mennesker, skal nærmest være et fort til kveldens utsatte kamp mot Monaco. Det bekreftet Dortmunds politisjef Gregor Lange og statsadvokat Sandra Lücke tirsdag kveld.

– Vi ruster opp til stor tilstedeværelse fra politi til kampen, og vil gjøre alt i vår makt for å sikre at kampen trygt kan spilles.

FOKUS PÅ SIKKERHET: Politi med bombehunder undersøker Signal Iduna Park foran kveldens utsatte kamp. Foto: Guido Kirchner , AP

Klubben opplyser onsdag ettermiddag at supportere må være forberedt på lange køer til kampen. Politiet vil iverksette en rekke sikkerhetstiltak.

Som følge av tirsdagens angrep, er sikkerheten er også kraftig skjerpet i München før oppgjøret mellom Bayern München og Real Madrid.

Onsdag formiddag opplyste en talsmann for tysk politi at 80 politimenn mer enn opprinnelig planlagt vil være til stede på kampen i München. Det totale antallet blir dermed 450. Beredskapen var høy i München gjennom hele natten.

Ifølge den tyske storavisen Bild ble spillerbussene til både Bayern München og Real Madrid kjørt bort og stasjonert på et sikkert sted etter eksplosjonene tirsdag. Begge de to bussene vil bli gjennomsøkt av sporhunder før spillerne får gå ombord onsdag kveld.

Vellykket operasjon for Bartra



Marc Bartra var den eneste spilleren som ble sendt til sykehus etter hendelsen, opererte hånden for en bruddskade natt til onsdag. Det bekrefter klubben på sine hjemmesider.

– Vi spiller ikke bare denne kampen for oss selv. Vi spiller den for alle – enten du er fra Dortmund, Bayern eller Schalke. Vi ønsker å vise at terror og hat aldri må få styre våre handlinger. Og selvfølgelig spiller vi for Marc Bartra, som ønsker å se sitt lag vinne, melder Dortmund-sjef Watzke.

Også Borussia Dortmunds kaptein Marcel Schmelzer har uttalt seg om Bartra.

– Vi er alle i sjokk, og tankene våre går til Marc, sa han, og la til at de håper han blir raskt frisk igjen.

Mens noen har reagert på at kampen skal spilles allerede dagen etter hendelsen, skal det være motiverte Borussia Dortmund spillere. Rapporter fra klubbens leir sier at «kampen skal spilles for Marc».

Onsdag ettermiddag kom beskjeden om at Bartras operasjon var vellykket. Etter forholdene står det bra til med den spanske 26-åringen. Spillerens far, Jose Bartra, har latt seg intervjue av spanske medier.

– Vi snakket sammen i går etter operasjonen, og han sa at han hadde det helt fint, sa Jose Bartra.

Borussia Dortmund bekrefter at Bartra kommer til å se kampen på TV fra sykehussengen.

Oppgjøret mellom Borussia Dortmund og Monaco spilles klokken 18.45.