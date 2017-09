18-3 for de engelske lagene i Champions League

Utskjelte engelsk fotball slo særdeles godt fra seg i den første runden av Champions League.

Med 18-3 i målforskjell og 13 av 15 mulige poeng for de fem klubbene har Premier League-folket grunn til å være fornøyd.

Det eneste laget som ikke vant sin kamp, var Liverpool, som til tross for spillemessig overtak, bare klarte 2-2 hjemme mot Sevilla - etter straffebom av Roberto Firmino.

Resultatene:

Manchester United-Basel 3-0.

Chelsea-Qarabag 6-0.

Tottenham-Borussia Dortmund 3-1.

Feyenoord-Manchester City 0-4.

Liverpool-Sevilla 2-2.

Tre av åtte Champions League-grupper har engelske lag på topp etter den første uken (Chelsea, Manchester City og Manchester United), mens Tottenhams 3-1 seier over Borussia Dortmund kanskje var den aller sterkeste prestasjonen.

– Fantastisk laginnsats, sa Sergio Agüero etter Manchester Citys imponerende 4-0 mot Feyenoord – bare noen dager etter at Liverpool ble nedsablet 5-0.

– I Champions League må du være smart. Vi brukte kontringene og utnyttet rommene de etterlot seg, sa Spurs-helten Harry Kane onsdag kveld.

Engelske lag har lenge slitt i Champions League. Bare tre ganger på 2000-tallet har Premier League-klubber gått til topps: Liverpool i 2004/2005, Manchester United i 2007/2008 og Chelsea i 2011/2012. Ingen engelske lag har vært i finalen siden Chelseas seier for seks sesonger siden. I det samme tidsrommet har spansk fotball hatt seks finalelag, Tyskland to og Italia to.

Real Madrid og Barcelona viste også i den første runden at de mener alvor, og mye omtalte Paris Saint-Germain banket Rosenborgs overmenn fra Celtic med 5-0.

Spurs-sjef Mauricio Pochettino forklarte på pressekonferansen før møtet med Borussia Dortmund de engelske problemene i Champions League slik:

– Premier League er den viktigste turneringen for alle som spiller i Premier League. I Italia føles det som om Champions League er viktigst, men den engelske kulturen er at Premier League og FA-cupen er viktigst.

– Champions League og Europa League er viktige, men ikke på samme måte. Det er så vanskelig å forklare utad. Bare når du er her, innser du hvor stort Premier League er for hver enkelt klubb og for spillerne, sa argentineren.

Etter seieren mot Dortmund sa Pochettino:

– Dette er mer enn tre poeng. Laget er mer voksent nå. Vi kan lære veldig mye fra denne matchen, sa han om en kamp der Tottenham hadde ballen bare 37 prosent av tiden, men likevel skapte mer enn tyskerne.

Hans kollega i Manchester City, Pep Gurdiola, sa før kampen mot Feyenoord at City nå «må vinne respekt i Europa» etter at klubben ikke har lyktes i å komme forbi åttendedelsfinalen mer enn én gang på syv forsøk og ikke har vunnet en eneste av sine seks siste utekamper i Champions League.