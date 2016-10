Straffemysteriet: Misser på mer enn halvparten i CL

Neymars slappe spark mot Manchester City forsterker en «mystisk» trend i Fotball-Europa. Det bommes uvanlig mye på straffespark.

Tallene i Champions League er smått oppsiktsvekkende når det gjelder straffespark. Kun ni av 19 har gitt uttelling – altså under halvparten (47,2 prosent).

Onsdag bommet Neymar for Barcelona og Lorenzo Insigne for Napoli. Edison Cavani (PSG), Eduardo Salvio (Benfica) og Manolo Gabbiadini (Napoli) klarte å gjøre jobben fra elleve meter.

Trenden er den samme i både England, Spania, Tyskland og Italia. I Premier League har blitt scoret på 71 prosent av straffesparkene denne sesongen. Det er den svakeste uttellingen siden 2001/02-sesongen, ifølge The Telegraph.

I helgen bommet både Sergio Agüero og Kevin De Bruyne for Manchester City mot Everton.

Men straffeskytterne i Premier League kommer faktisk bedre ut enn sine kolleger i tyske Bundesliga (67 %), italienske Serie A (67%) og i spanske La Liga (66%).

Hva kan årsaken være?

The Telegraph spekulerer på at det kan være en fantastisk keepergenerasjon (Hugo Lloris, Manuel Neuer, Gianluigi Buffon, David de Gea og så videre) med litt bedre fysikk enn sine forgjengere.

– Jeg har sagt, med glimt i øyet, at det er like lett å ta straffespark som å ta avspark. Det du nå forteller meg er veldig interessant, sier tidligere LSK-trener Ivar Hoff til VG.

Hoff savner kraft



Han nevner at reglene har blitt forandret og at keepere nå kan bevege seg på målstreken og dermed kan komme nærmere hjørnene. Hoff ser også at keeperne, som tidligere var skuddstoppere, har blitt spillere med fotballforståelse.

– Nå er det fotballspillere som står i mål og de fysiske forutsetningene er mye bedre, sier han.

– Men det er vel uansett uhørt å bomme på mer enn halvparten?

– Det er ikke bare på grunn av bedre keepere. Det er for dårlige straffespark. Jeg savner litt de som sjelden bommet. De som skjøt så hardt som mulig. Da går den inn om man ikke treffer rett på keeper.

STOPPES: City-keeper Willy Caballero vinner duellen mot Neymar – enkelt. Foto: Lluis Gene , AFP

Kanskje er det så enkelt at trenden er tilfeldig? At sesongen fortsatt ung og at ting kommer til å normalisere seg.

– Straffeskytterne har fortalt meg at de kommer inn i en slags rytme. Kanskje kan en lang sommerferie ødelegge for dem, og at det tar en stund å komme på sporet igjen? spør Ben Lyttleton i The Telegraph.

Han har skrevet en dyptpløyende bok om straffespark.

Viasats Roar Stokke kommenterte Neymars elendige straffespark i 4-0-seieren over Manchester City onsdag. Han skjønner lite av straffe-trenden.

– Og Barcelona bommet på halvparten i La Liga i fjor. Hadde jeg hatt svaret, så ville jeg vært en styrtrik idrettspsykolog. Neymar treffer en spurv med ballen fra 50 meter, men bommer på straffe. Messi også. Han dribler halve klodens innbyggere og prikker ballen i mål i spill, men bommer på straffespark, sier Stokke.

– Dette er psykologi på høyeste nivå. Jeg tror det handler om at alle forventer at de beste scorer på straffespark. Neymar så veldig usikker ut. Trippingen er nok et resultat av mange straffebommer og redsel for igjen å bomme. Scoingen hans var «verre» å sette. Om ikke annet så viser Messi og Neymar spor av å være som folk flest når selv de kjenner på forventningspress, legger han til.