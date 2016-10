Solbakkens FCK med 0,4 baklengs per kamp: – Det er ryggraden vår

LEICESTER (VG) Ståle Solbakken (48) har studert Leicesters gullsesong, og han har klart å «kopiere» noe. Et lag som nesten ikke slipper inn mål.

– Jeg gleder meg. Vi er trygge på oss selv og har en god følelse, men samtidig er vi ikke dummere enn at vi vet at vi har spilt 11 Champions League-kamper borte og hjemme i min periode, altså 22 kamper, og da har vi bare to tap hjemme og én seier borte, sier Solbakken til VG.

– Det er litt sånn Champions League er. Det er på hjemmebane vi skal ta poengene våre, tillegger han.

– Du frykter en lusing her, sier du til Viasat?

– Nja, jeg ser for meg alle scenarier. Alle kampbilder. Jeg kan se for meg en jevn kamp, at vi kan overraske – men også at vi blir bombardert.

Nordmannen står på gresset på King Power Stadium. Det er mildt høstvær. Han har på mange måter kommet «hjem». Solbakken elsker engelsk fotball, og det svir nok litt når han får et spørsmål om det mislykkede oppholdet i Wolverhampton på pressekonferansen litt tidligere.

Ros fra Ranieri



Da er det nok hyggeligere at Leicester-sjef Claudio Ranieri omtaler Solbakkens menn som «soldater».

– Lytter de ikke, så spiller de ikke, forklarer Solbakken på spørsmål om hvordan han får dem til å være nettopp det.

– De er et veldig godt organisert lag. De er soldater. De er i veldig god form, solide, sterke, gode i luften og jeg tror vi må gjøre den beste prestasjonen for sesongen, forklarer Ranieri.

Fakta forteller at den italienske gentlemanen har gjort sine hjemmelekser. På 21 kamper denne sesongen har FCK bare sluppet inn ni mål (0,43 per kamp):

* Kun seks baklengs på 13 kamper i Superligaen (0,46 per kamp).

* To baklengs på seks kamper i Champions League-kvaliken (0,33 per kamp)

* Ett baklengs på to kamper i Champions League (0,5 per kamp).

– Det er ryggraden vår. Det må det være, eller så er vi sjanseløse. Vi må ha riktige avstander hele veien, sier Solbakken om tallene.

Om Leicester har inspirert han, svarer han det opplagte: Leicester har inspirert hele verden.

– Har du studert dem på en mer faglig måte?

– Ja, det tror jeg alle trenere har gjort. Alle bør ha å sett litt på hva Leicester gjorde i fjor – med respekt for seg selv. De var veldig disiplinerte og hadde en klar strategi. Vi er litt annerledes enn Leicester både individuelt og som lag.

– Ekstreme i boksen



I FCKs 4-4-2-formasjon er det i hvert fall noe som minner om forrige sesongs forrykende Leicester-lag. En solid forsvarsrekke, skapende kantspillere – og to spisser i konstant bevegelse. Et velorganisert kollektiv som kan slå til på dødballer.

– På noen måter ligner vi, på andre måter er vi ulike, mener Solbakken.

Han påpeker at Leicesters stopperpar Robert Huth og Wes Morgan neppe hadde vunnet så mange triksekonkurranser rundt om i Europa.

– Men de har vært ekstreme til å forsvare boksen. Og det er en kunstart i seg selv. Det ga et Premier League-gull. Det er i stor grad stopperparet som former et lag defensivt, sier nordmannen og titter rundt seg på det intime stadionet.

– Jeg tror det blir skikkelig trøkk her. Det er deilig, og utviklende for spillerne. Vi har et ekstremt ungt lag. Jeg tipper at vi har det yngste laget i Champions League nå. Det er i snitt to år yngre enn det forrige vi hadde inne, og det er ekstremt ungt, sier han.

FCK-laget som slo Club Brügge hadde en gjennomsnittsalder på kun 25,2 år.

– Med poeng her: Blir 2016 ditt beste fotballår?

– Det vet jeg ikke. For klubben FCK fra 1. januar så har vi solgt spillere for 100 millioner, vi har tatt «the double», kvalifisert oss til Champions League og vi er fortsatt ubeseiret. Sånn sett er nok det klubbens største år.