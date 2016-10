Solbakken om Porto-scoringen som svekker FCKs CL-mulighet: – Perfekt!

LEICESTER (VG) (Leicester-FC København 1-0) Ståle Solbakken (48) jubler (!) for Porto-scoringen som kan sende FC København ut av Champions League.

En giret og stolt Solbakken slo fast at «han klarer å leve med dette» da han tok en prat med VG og Dagbladet etter den offisielle pressekonferansen på King Power Stadium tirsdag kveld.

FC København gjorde mye riktig, men Leicesters ballmagiker Riyad Mahrez og ballstopper Kasper Schmeichel gjorde at danskene satt igjen med null og niks. Leicester vant 1-0, men Solbakken var likevel «veldig, veldig happy».

Samtidig sørget Portos overtidsscoring mot Club Brügge for at veien til Champions League-sluttspillet blir enda tøffere for FCK. Både Porto og FCK har fire poeng, mens Leicester har ni poeng og Club Brügge ligger sist med null poeng.

– Er det ikke dumt at Porto vinner?

– Perfekt! Perfekt! Vi skal spille i Europa etter jul. Jeg vil ikke ha en avgjørende kampe i Brügge til slutt, så jeg vil gjerne ligge tre eller fire poeng foran dem, sier Solbakken.



«Spiller mot Gjelleråsen...»



Han gir klart uttrykk for at det ikke spiller noen rolle hvor FCK spiller videre i Europa – om det blir i Europa League eller i gjeve Champions League.

AKTIV LEDER: Ståle Solbakken var engasjert under hele oppgjøret mot Leicester tirsdag. Foto: Rui Vieira , AP

Gruppevinneren og toeren får fortsette i Champions League, mens gruppetreeren går inn i 16-delsfinalene i Europa League.

– Det er viktig for prestisjen å bli nummer to, og det prøver vi alt på – men da ryker vi jo i den første kampen etter jul fordi vi da spiller treningskamper mot Gjelleråsen mens de andre spiller i ligafotball. Og det går ikke.

– Men hvis vi får litt lengre tid, så kan vi møte et lag i «UEFA-cupen» som vi har noenlunde sjanse til å slå ut. Og så kan vi plutselig få flere europeiske kamper, forklarer FCK-treneren.

– En supporter vil kanskje ikke tenke på den måten?

– Jeg tenker jo ikke på det.. Vi gjør alt vi kan for å bli nummer to. Det er enorm prestisje, men vi skal bare videre. Jeg ser på Brügge og kun Brügge.

– Fair mulighet



Leicester-sjef Claudio Ranieri sier til VG at han forstår Solbakkens tankegang.

– For meg er det riktig mentalitet. For oss er det viktig å spille og få erfaring i Europa League eller i Champions League. Vi vil selvfølgelig gjøre det i Champions League, men hvis vi ikke klarer det, så blir vi veldig lykkelige over å spille i Europa League, sier italieneren.

Leicester har allerede erobret Storbritannia. Kanskje på tide å ta Europa? Den regjerende ligamesteren i England står i alle fall med flere poeng i Champions League enn i Premier League denne sesongen.

– Det er utrolig, bemerker Ranieri, som også tok seg tid til å rose Solbakkens mannskap.

– Jeg er veldig, veldig happy. Vi spiller veldig voksent. Vi hang litt i tauene i andre omgang, men vi fikk snudd det igjen, sier Solbakken – som er lykkelig over at FCK tok seg tid til å spille den ekstra pasningen som fikk Leicester-spillerne til å løpe etter ballen, spesielt det første kvarteret.

– Spillernes følelse er viktig for meg. Jeg tror de sitter med en veldig god følelse. Nå kommer det to hjemmekamper mot Leicester og Porto, og hvis vi har fullt lag i de to kampene, så har vi en fair mulighet fortsatt, sier Solbakken.

PS! FCK hadde ballen mest (54-46 i possession) i Champions League-duellen mot Leicester. – De var mer direkte enn jeg trodde. De var helt ekstreme på Vardy, sier Solbakken.

