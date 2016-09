Solbakken før FCKs nøkkeloppgjør: – Vi er små favoritter

KØBENHAVN (VG) 1-1-bragden i Porto skaper mulighet for et nytt Champions League-eventyr for Ståle Solbakken (48) og FC København. Nordmannen er mest opptatt av å kunne kontrollere tredjeplassen i gruppen.

– Vinner vi i morgen, har vi en kjempesjanse til å spille Europa etter jul. Det er viktigst, fastslår Ståle Solbakken over en kopp med boblevann med VG på et FCK-møterom i niende etasje i Parken.

«1-1-seieren» mot Porto på første kampdag i Champions League betød at nordmannen fløy hjem med bonuspoeng fra Portugal – og masse selvtillit før kampen mot belgiske Club Brugge tirsdag kveld.

Men foreløpig får det ikke Solbakken til å begynne å snakke om muligheten for å ta en av de to første plassene i den tilsynelatende åpne gruppen der Premier League-mester Leicester trolig er den største favoritten.

Derfor blir Brugge-kampen – Solbakkens 86. i europeisk sammenheng som FC København-sjef (inkludert kvalik) – avgjørende for resten av Europa-sesongen.

– Vi er små favoritter. Uten at det betyr så mye, melder Solbakken på engelsk når han har flyttet seg til presserommet på den danske nasjonalarenaen – og presiserer at styrkeforholdet er motsatt når lagene møtes i Belgia senere i høst.

Solide hjemmestats



I Champions League-gruppespillet står han overfor hjemmekamp nummer ti. Bare Real Madrid, samme sesongen som de ble mestere, har klart å ta tre poeng i Parken av de ni foregående motstanderne.

Mens Barcelona, Juventus, Manchester United, Celtic, Benfica, Zenit, Galatasaray og Panathinaikos har prøvd og mislyktes. I den sammenhengen virker kanskje ikke Brugge fra Belgia like skremmende.

– Spillerne har den følelsen i Parken. Og vi har 37 ligakamper på rad her uten tap. De har noen individuelle spillere vi ikke har. Og Brugge har tre ganger vårt budsjett. Men vi har en fair sjanse til å vinne, sier Solbakken.

BASKETMORO: Federico Santander (til venstre), Tom Høgli, Mathias «Zanka» Jørgensen, Ludwig Augustinsson, Erik Johansson, manager Ståle Solbakken og Mikael Antonsson gliser godt etter at William Kvist ble truffet av en ball i hodet under et tv-intervju etter et vellykket kast fra en av lagkameratene. Foto: , Bjørn S. Delebekk, VG

Han snakker om at det er to kontraster som møtes: Hans rendyrkede soneforsvar mot en mann-mann-tankegang hos belgierne. Tom Høglis gamle proffklubb åpnet med 0-3-tap mot Leicester og deltar i Champions League-gruppespillet for første gang på 11 år (da på Vålerengas bekostning).

Kampprogrammet kan riktignok tale til FCKs ulempe. Etter omleggingen til 14 lag og sluttspill i den danske Superligaen er midtukekampene blitt flere – og siden Porto-kampen for 13 dager siden, har hovedstadslaget spilt søndag, onsdag, lørdag – og nå tirsdag.

Den belgiske seriesyveren har hatt to seriekamper (den siste på fredag) og en cupkamp mot Lommel fra nivå to.

– Hardt program



– Vi har hatt et hardt program til nå, men fått rullert brukbart. Vi er mer bunnsolide nå, vinner kamper og spiller uavgjort, mens vi i starten på sesongen spilte fantastisk fotball og vant, billedlegger Solbakken.

– Hvor høyt på din liste kommer 1-1-kampen i Porto?

– Veldig høyt. Like mye på grunn av prestasjonen som resultatet. Vi åpner bra, får 0-1 imot, dominerer likevel kampen, men får ikke mål på en eller to sjanser. Så får vi 1-1, får utvisningen og må omorganisere. Så det er like mye prestasjonen som resultatet, sier Ståle Solbakken.

PS! Norske Tom Høgli starter trolig på benken for FC København tirsdag kveld.

