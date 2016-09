KØBENHAVN (VG) (FC København – Brugge 4-0) Offensivt fremsto FC København en smule uforløst. Men det var før midtbanesjef Thomas Delaney (24) klemte til på halvspretten.

Den «smukke» suseren må ha vært en av årets scoringer i Parken – og kom etter to høye gjenvinninger i løpet av kort tid fra Solbakkens mannskap. Samtidig sikret den Werder Bremen-klare midtbanespilleren en 2-0-ledelse for hovedstadslaget etter 64 minutter.

– Jeg har trent ham i snart ti år og aldri sett en dårligere langdistanseskytter. Han og William (Kvist) – det er nesten pinlig hvor dårlige de er til å skyte. Du kommer aldri til å se det igjen i Bundesliga eller noen gang her, resten av hans liv. Det er hundre prosent sikkert. Det er ikke mer enn tre dager siden jeg skjelte ham ut i pausen da han prøvde seg fra lignende distanse mot AGF, sier Ståle Solbakken på pressekonferansen ved 23.30-tiden i går kveld.

– Han har brukt opp den nå, ler den norske sjefen.

– Jeg tviler på om jeg kommer til å score et slikt mål igjen, sier Thomas Delaney selv.

– Hvis du så reaksjonen til alle på benken, tror jeg ingen trodde hva de så, sier Ståle Solbakken.

Scoringen satte fyr på hele FC København-laget som dominerte resten av kampen og scoret to ganger til. Det kunne vært enda flere, og etter matchen sto store deler av FCK-fansen igjen og sang sin vante Ståle Solbakken-sang.

– Det var 12-15 minutter for historiebøkene, sier han om perioden fra de tok ledelsen og frem til 3-0.

– Meget sterkt, melder Danmarks landslagssjef Åge Hareide til VG.

Nordmannen fulgte overkjørselen fra VIP-tribunen i Parken, der han også kunne se at FC København fikk litt starthjelp av motstanderlaget ti minutter før Delaneys knallskudd.

For Brugge-stopper Stefano Denswil klønet det harde, lave innlegget fra den tidligere Rosenborg-spilleren Peter Ankersen inn i eget mål. Lettelsen var å spore hos Solbakken, som feiret med litt nevehytting og en flaske vann på benken.

Inntil da hadde FC København vært best, de lå trygt defensivt og imponerte med presspillet høyt på motstanderhalvdelen. Men de savnet et par boksåpnerpasninger i det etablerte angrepsspillet.

Men med ett unntak trengte de dødballer for å skape målsjanser og gikk til pause med 0-0. Før hvilekvarteret var Andreas Cornelius nærmest – allerede etter 12 minutter. Ludwig Augustinsson ble trillet fri på venstrekanten og siktet «som vanlig» mot den blonde spisskjempen.

Corner var mål - til slutt



Cornelius vant i luften, headet ned mot bakken – og da de rundt 25.000 tilskuerne i Parken var på vei opp av setene for å se hjemmelaget ta en tidlig ledelse, dukket et belgisk ben opp og banket kula over tverrliggeren.

Det danske mesterlaget fortsatte å presse. Etter et av mange hjørnespark Federico Santander prøvde seg også ved å bruke hodet, men da reddet Ludovic Butelle i Brugge-målet.

PUNKTUM: Mathias Jørgensen stanger inn 4-0 målet. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Det gjorde han også da Ludwig Augustinsson fikk sjansen fra 11-meteren etter at Federico Santander ble sparket i ansiktet under et headeforsøk på stillingen 1-0. Men den svensken med den vanligvis sikre foten leverte en svak straffe som Butelle slo vekk.

Det gjorde ingenting. Thomas Delaney gjorde altså greit opp for missen i Porto for to uker siden, før Federico Santander dunket inn 3-0 etter corner. Og på overtid scoret FC København på corner igjen – denne gangen ved forsvarsspiller Mathias Jørgensen: 4-0 og fullstendig knus av det belgiske mesterlaget.

Solbakken forteller:

Mot avansement



Dermed har Solbakkens lag fire poeng etter de to første kampene – og skal rote voldsomt i Belgia for å miste det som nå fremstår som en sikker Europa League-plass. Kanskje kan de true Porto bak Leicester om Champions League-avansement også. Den regjerende Premier League-mesteren vant 1-0 i England, som betyr at portugiserne bare har ett poeng etter to runder (1-1 mot nettopp FCK sist).

FC København møter Leicester i de to neste kampene. Brugge-trener Michel Preud'homme, den tidligere belgiske landslagskeeperen, omtaler de oppgjørene som «typisk engelske» etter å ha skrytt av danskenes fysikk og duellspill.

– Vi har fått en god start og kommer til å være med helt ut, sier Ståle Solbakken selv til Viasat. Han mener at FCK nå kan reise til England med lave skuldre og stor tro. Leicester slo i kveld Porto 1-0.

Firemålsseieren i Parken er Ståle Solbakkens største europacupseier som FCK-trener noen gang (utenom kvalik). Det er også tidenes største seier for en dansk klubb i Champions League. En perfekt måte å markere Solbakkens kamp nummer 50 i europeiske gruppespill/sluttspill.

Preud'homme innrømmet etterpå at per nå er nivået i turneringen for høyt hans belgiske klubb.

– Ja, det tror jeg, svarte Brugge-treneren på det spørsmålet.

Mens Åge Hareide må ha likt det han så av sine totalt fem landslagsklare FCK'ere – som alle var på banen.

Thomas Delaneys kunstverk kan muligens føre ham nærmere en plass i Hareides midtbanetreer på det danske landslaget. Høyreback Peter Ankersen var overalt, William Kvist patruljerte midtbanen sammen med Delaney, midtstopper Mathias «Zanka» Jørgensen var råsterk på 4-0-målet – pluss at det eneste Andreas Cornelius manglet, var målet.