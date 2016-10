Schmeichel hyller Solbakkens lidenskap – mens Leicester beskyldes for å mangle innsats

LEICESTER (VG) Både Claudio Ranieri (64) og keeper Kasper Schmeichel (29) er imponert over Ståle Solbakken og FC København. Men i Leicester murres det før Champions League-duellen.

Det stilles spørsmål ved det mest elementære og det mest «Leicester-iske» av alt: Innsatsen. Dagen før Ståle Solbakken og FCK kommer på besøk har hverdagen for alvor kommet tilbake til byen.

Den regjerende ligamesteren har tapt fire av fire bortekamper i Premier League, inkludert tremålstap mot Liverpool, Manchester United og Chelsea.

– Det er ingen skam å tape i disse «katedralene», så lenge du har vokst for anledningen og gjort ditt beste. Jeg er ikke sikker på om Leicester City kan si, med hånden på hjertet, at de har gjort det så langt denne sesongen – og det er utrolig upassende, melder Rob Tanner i Leicester Mercury.

– Jeg har hundre prosent tillit til lagkameratene mine. Jeg har kjent dem i mange år, og jeg har aldri stilt spørsmål ved noe av det, svarer keeper Kasper Schmeichel på mandagens pressekonferanse i Leicester.

Sett denne? Vraker Ronaldo på tidenes United/Liverpool-lag



– Tøft å bryte ned



Flere ganger ristet han på hodet og smilte litt oppgitt da de britiske reporterne fortsatte å «gnage» på Leicesters manglende form i Premier League.

På spørsmål fra VG om hva han synes om jobben Ståle Solbakken har gjort i FCK, og hva som er hovedgrunnen til FCKs suksess i Champions League så langt, svarer keeperen:

– Han har fått inn mye tro i spillerne. De er veldig, veldig disiplinerte. Et tøft lag å bryte ned. Jeg tror de har 21 kamper uten tap, og de har masse «momentum» for øyeblikket. Jeg hører om måten Ståle arbeider på at han er en spesielt lidenskapelig fyr, og en trener som tror på spillerne. Det er ingen tvil om hva han vil ha av dem.

VG+: Leicester – det fryktløse mirakelet

FC København har ikke sluppet inn mål på sine fire siste kamper.

– De er veldig disiplinerte og de blir en tøff motstander for oss.

Frykter FCKs dødballer



Claudio Ranieri, som ikke var fornøyd med spillernes kroppspråk i 0-3-tapet mot Chelsea i helgen, spår en meget tøff kamp på King Power Stadium.

– FC København er et veldig godt organisert lag. De er soldater. Veldig god form, solide, sterke, gode i luften og jeg tror vi må gjøre den beste prestasjonen for sesongen. Det er veldig viktig å få tre poeng, sier han.

– Frykter du FC Københavns dødballer?

– Ja, vi jobber litt mer med det. Det er viktig å være konsentrert og beskytte boksen bedre. Når vi er konsentrerte, så er det ok.

Italieneren opptrer i henhold til sitt eget renommé – som en koselig bestefar-type. Pent kledd i v-genser og hvit skjorte avviser han kritikken om manglende innsats med et smil.

– Nei, nei, nei. Noen ganger er det bra, noen ganger er det ikke så bra. Den første omgangen (mot Chelsea) var ikke bra, men den andre omgangen var mye bedre. Jeg er veldig trygg på laget mitt, sier han.

– Nå kjenner alle oss, og vi prøver å endre oss. Dette er normalt for et lag som Leicester.

– Mine spillere gjorde verden «gal» forrige sesong. Hele verden var bak oss, og de viste en fantastisk karakter og innsats. Det var et eventyr. Jeg ønsker at de fortsetter å vise det. Resultatene er ikke så viktige. Jeg vil at de skal vise styrke og kjærlighet til fotballen og til Leicester. Og av den grunn, så ønsker jeg mer, sier Ranieri.

Les også: Advokaten bekrefter: Johaug fikk hele pakken



København-fødte Schmeichel, som ble med keeperpappa Peter til England da han var fire, oppsummerer Leicesters sesong kort:

– Vi har hatt to gode Champions League-kamper, men har hatt det tøft på bortebane i Premier League.

– Har dere mistet selvtilliten? undrer en britisk reporter.

– Nei.

– Kategorisk?

– Kategorisk, smiler keeperen.