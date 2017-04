Viasat-ekspert Petter Veland foreslår å gi «videodømming-kort» til begge lags managere etter at dommerne spilte hovedrollen i tirsdagens Champions League-drama.

– Etter et fantastisk oppgjør, 210 minutter og ni mål, så er det dommerne vi snakker om. Få inn videodømming, så kan vi snakke om fotball istedenfor, oppsummerer Veland etter oppgjøret mellom Real Madrid og Bayern München.

Madrid-laget gikk videre fra kvartfinalen i Champions League. Det spanske storlaget vant 6-3 sammenlagt, og 4-2 etter ekstraomganger i tirsdagens kamp, blant etter to offsidescoringer av Cristiano Ronaldo.

Dommerne, med ungareren Viktor Kassai i spissen, fikk også hard medført etter at de ga Bayern München-spiller Arturo Vidal sitt andre gule rett før slutten av ordinær tid.

Her er situasjonen mange snakket om etter kampen:

Og dermed startet debatten om videodømming blant ekspertene i Viasats studio etter kampslutt. Det er blitt gjort forsøk på videodømming flere ganger den seneste tiden, men dommerne har ikke den muligheten i Champions League.

Bayern München-manager Carlo Ancelotti uttalte etter kampen at han aldri har vært tilhenger av videodømming, men at «det er nødvendig nå».

– Dette er ikke en debatt,

Viasat-ekspertene Rune Bratseth og Morten Langli var enige om at dommerne i Madrid ikke leverte godt nok, men mente Real Madrid var en verdig vinner av kvartfinalen, begge oppgjørene sett under ett.

Petter Veland mener nå at det er på tide med videodømming i Champions League.

– Dette er ikke en debatt, for her står alle sammen og er oppgitte over hva som har skjedd. Få rettferdigheten på plass, så kan vi diskutere spillet. Dommerne trenger hjelp, mener Veland.

«Bang! Nei, Vidal skal ikke ut»

Han ønsker videodømming på situasjoner der det ikke er dommernes skjønn som avgjør.

– Enten er man i offside, eller så er man ikke det. På straffesituasjoner kommer vi til å diskutere oss grønne selv etter å ha sett bildene ti ganger, så der vil jeg ikke ha videodømming, sier fotballeksperten.

Han foreslår å gi managere muligheten til å få omgjort dommeravgjørelser.

– Eksempelvis så kan hver enkelt trener ha en eller to avgjørelser i løpet av en omgang som man kan overprøve. Eksempelvis kunne Carlo Ancelotti ha slengt videodømming-kortet i bordet: «Bang! Nei, Vidal skal ikke ut, gå og se på bildene én gang til», sier Veland.

