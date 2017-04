Ronaldo scoret to mål etter rekordlang måltørke

(Bayern München-Real Madrid 1-2) Det ble snakket om måltørke for Cristiano Ronaldo (32) før kampen, superstjernen svarte med to scoringer.

Ronalo hadde ikke scoret på 613 minutter i Champions League da han gikk ut på gressmatta i München på Allianz Arena. Det er den lengste måltørken for fire ganger verdens beste fotballspiller i turneringen for Real Madrid.

Men portugiseren vet å svare, spesielt med scoringer. Og etter 659 minutter uten mål i Champions League, bare tre minutter etter sidebytte, så satt ballen i nettet.

For Daniel Carvajal startet 2. omgang like godt som han spilte i før pause. Han fant Cristiano Ronalo, sistnevnte brukte høyrefoten og satte ballen forbi Bayern-keeper Manuel Neuer. Ronaldo feiret på sedvanlig vis.



MÅÅÅÅÅÅL: Real Madrids Cristiano Ronaldo scoret to mål mot Bayern München i den første kvartfinalen i Chamipons League onsdag. Foto: Lluis Gene , AFP

Etter 77 minutter er selveste Ronaldo frempå og lukter mål igjen. Han ligger akkurat på rett side av offside da Asensio slår inn til portugiseren. Ronaldo scorer fra rundt seks meter.

– Han dukker opp når man trenger ham som mest. Han viser mental styrke, sier Petter Veland i Viasats studio.

Ronaldo er den første spilleren til å nå 100 mål i europeiske turneringer (Champions League, kvalifisering og Europeisk supercup).

Hjemmelaget scoret først



Men det var hjemmelaget som scoret først, selv om det var Karim Benzema som hadde kampens første virkelig store sjanse etter 18 minutter. Benzema headet på mål, men en feberredning av Neuer som fikk en hånd på ballen, gjorde at ballen gikk i tverrliggeren og ut.

Syv minutter senere fikk hjemmelaget hjørnespark. Thiago slo inn, ArturoVidal stanget ballen knallhardt i mål. Ballen gikk rett over hendene til Navas og i mål.

Vidal feiret med hendene formet som et hjerte over hodet.

FEIRING: Arturo Vidal scoret kampens første mål da Bayern München møtte Real Madrid i den første kvartfinalen i Champions League. Foto: Christof Stache , AFP

Rune Bratseth sier dette om scoringen i pausen under Viasats sending:

– Vidal får gå opp helt uhindret, skal ikke skje.

Heading over



Etter 41 minutter fikk hjemmelaget en ny stor mulighet, og det var Vidal nok en gang. Arjen Robben dro vekk Kroos og kom seg ned til dødlingen og la inn til Vidal, men headingen gikk over.

Minuttet etter fikk Cristiano Ronaldo en god mulighet, men det ble med den gode muligheten, Keeper Neuer slo skuddet ut til hjørnespark.

Kroos hadde ikke sin beste kamp, og dundret inn i Müller etter 43 minutter, han fikk gult kort for det.

Brant straffe



I omgangens siste minutt dro Ribery til med flere dragninger, han kom til skudd. Det gikk i skulderen på Carvajal, dommeren mente det var hands og hjemmelaget fikk straffe. Den var tvilsom.

– Jeg syns det er strengt. Jeg liker ikke at hands ved en hver anledning skal bli straffespark. Han forsøker å få armen ned, sier Bratseth i Viasat-studioet.

Målscorer Vidal gikk frem til krittmerket. Det så ut som om Vidal siktet på månen, straffesparket gikk høyt over.

Rødt kort for Ronaldo-felling



Et kvarter ut i 2. omgang felte hjemmelagets Javier Martinez målscorer Ronaldo. Han fikk gult kort, sitt andre for kvelden. To gule er rødt og Martinez forlot slukøret banen.

Forrige gang Bayern München tapte en hjemmekamp i Champions League var i april 2014, det var også mot Real Madrid. Siden den gang hadde de vunnet 16 strake hjemmekamper.