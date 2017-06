(Juventus – Real Madrid 1-4) Sergio Ramos (31) kunne som første kaptein i historien løfte Champions League-trofeet for andre året på rad. Men en solid overspilling åtte minutt før slutt stjal det meste av fokus.

– Ramos kommer til å bli flau når han ser dette i morgen. Dersom sønnen min hadde sett meg gjør det, hadde jeg vært flau over å se ham i øynene, sa den tidligere Manchester United-stjernen Rio Ferdinand, som jobber som ekspert for BT Sport.

Kampen var i realiteten avgjort på stillingen 3-1 til Real Madrid, da stopperkjempen fra Sevilla satte inn en susende takling på Juventus' Juan Cuadrado (se hendelsen øverst)

Colombianeren hadde kommet inn for Andrea Barzagli kun 16 minutter tidligere og allerede pådratt seg gult kort.

Etter duellen reiste Ramos seg opp og nærmet seg Cuadrado, som svarte med å gi den 75 kilo tunge midtstopperen en dytt i skulderen.

Men som et korthus i orkan falt Ramos til bakken og holdt seg til den ene foten, i et åpenbart forsøk på å få motspilleren utvist.

Og det kunne ikke fungert mer effektivt. Den tyske dommeren Felix Brych gikk rett bort til Cuadrado og viste innbytteren sitt andre gule kort, før han dro opp det røde.

Etter kampen ville ikke Juventus-trener Massimiliano Allegri si så mye om situasjonen. Han fikk spørsmål om han hadde sagt noe til Cuadrado, og italieneren hadde stresset hvor viktig det var å fullføre med 11 mann på banen.

Mer ville ikke Allegri si om situasjonen, som strengt tatt ikke ble avgjørende åtte minutter før slutt.

Men hendelsen går ikke upåaktet hen i sosiale media, der kapteinen med 142 landskamper får gjennomgå så det holder.

Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst dro også frem Ramos' stopperpartner (dog ikke i finalen) med et vel så dårlig rykte, Pepe.

Hovedpersonen selv virket ikke å bry seg fryktelig etter kampen. Da møtte han den spanske kongen Juan Carlos. 79-åringen hadde tatt turen til Cardiff for å bivåne finalen.

«Det er mange gratulasjoner, virkelig. Takk for at du kom for å se finalen og for at jeg fikk hilse på deg. Majestet!» skrev Ramos på twitter før han postet dette bildet av de to sammen.