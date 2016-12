Perle av Lewandowski ødela Atléticos håp om historie-skriving

(Bayern München-Atlético Madrid 1-0) Atlético Madrid håpet å gå gjennom hele Champions League-gruppen med bare seirer. Det håpet glapp i München.

Robert Lewandowski smelte inn 1-0 til vertene på en perle av et frispark fra rundt 18 meters hold. Da var det gått snaut halvtimen av kampen.

Det var en praktfull prestasjon av polakken, som laget sitt femte mål i årets Champions League. Men Atlético-sjef Simeone vil garantert terpe de neste dagene at man ikke skal lage unødvendig frispark i et så gode lege for motstanderen som det Carrasco gjorde.

– Jeg kan bare gratulere Robert med målet, sa målvakt Jan Oblak etterpå.

Lewandowski feiret med ballen under drakten og sutte på fingeren - et klart tegn på at det er familieforøkelse på gang hos ham.

– Alle skjønner hva det betyr. Nå kan jeg dra hjem til kona og familien og være glad, sa Robert Lewandowski til Viasat4.

Atlético Madrid hadde vunnet samtlige fem kamper i høstens Champions League, og hadde faktisk bare et eneste baklengsmål. Keeper Oblak har vært nesten umulig å overliste.

– Alt er mulig. Jeg håper at vi kommer så langt som mulig, sa Jan Oblak til Viasat4's Jan Åge Fjørtoft etter kampen.

I München sa det imidlertid stopp for Madrid-laget, som riktignok hadde et par målsjanser tidlig ved Carrasco, men som var sterkt presset mesteparten av kampen.

Bayern München hadde ballen mer enn to tredjedeler av tiden. Dette er klubbens 15. strake hjemmeseier i Champions League.

Triumfen tirsdag kveld kom til tross for at trener Carlo Ancelotti valgte å spare både Philipp Lahm og Thomas Müller fra start. Müller kom inn for Lewandowski de siste ti minuttene.

Atlético Madrid tok nok tapet med fatning. De har gjort et godt gruppespill uansett, og var allerede før München-turen forlengst klare for avansement til vårens Champions League-spill.

– Det var viktig for oss å vinne, sa Lewandowski etterpå.

Det spanske laget ble altså stående med 15 poeng, mens Bayern endte på 12 poeng. Bayern tapte mot Rostov i forrige kamp.

– Det var veldig kaldt, fastslo keeper Oblak til Viasat etterpå. Det var flere kuldegrader under kampen i München.

I den andre kampen i denne puljen ble det 0-0 mellom PSV og Rostov. Det betyr at russerne er klare for Europa League-spill på nyåret.