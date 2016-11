Nytt Messi-show da Barcelona og City sikret avansement

(Celtic - Barcelona 0-2, Borussia Mönchengladbach - Manchester City 1-1) Lionel Messi (29) viste klasse da han sikret Barca-avansement med sitt 91. og 92. mål i Champions League.

To tredjedeler av den beryktede «MSN»-trioen viste seg fra sin mest lekne siden da bortelaget tok ledelsen i kampen som sikret gruppeseieren for Barcelona.

Neymar mottok ballen på hjørnet av 16-meteren ute til venstre. Han kikket opp, og så lekekameraten Messi på vei inn i boksen. Med tre spillere mellom seg og argentineren, ble en milimeterpresis lobb løsningen for Neymar.

Messi takket, og brukte et touch på å sende Barcelona i ledelsen.

– Det er Messi. Akkurat så farlig er han. Konsentrasjonssvikt i Celtic-forsvaret. Det er så klinisk satt, utbrøt Viasats kommentator.

Les også: Messi i bråk etter tapet mot City



Samtidig som Celtic tidvis ble en kasteball for Barcelonas offensive trio, gjorde Manchester City jobben borte mot Borussia Mönchengladbach. I et dramatisk oppgjør med to røde kort sikret 2.-plassen i gruppe C.

Selv med kun tre poeng ned til Gladbach, gjør Citys 4-0-seier i oppgjøret på Etihad at Manchester-laget uansett resultat i siste runde er videre som beste lag innbyrdes av de to.

– Jeg er så glad for å være videre. Den første delen av sesongen er viktig, og nå kan vi fokusere på Premier League. Jeg vet hvor vanskelig dette laget er å møte etter min tid i Tyskland, sa Guardiola etter kampen.



Les mer om City-kampen lenger ned i artikkelen.

Tirsdag: Solbakken skrek til ingen nytte

GODKLEM: Messi takker Neymar for en strøken målgivende pasning før 1-0-scoringen. Foto: Russell Cheyne , Reuters

Messi med nummer 91 og 92

Etter at Messi og Neymar lekte seg til 1-0 til pause, slapp Barcelona til Celtic i starten av den andre. Moussa Dembélé fikk heade upresset fra kloss hold, men forsøket over.

Like etter gikk Suarez i bakken i motsatt sekstenmeter, og dommer pekte på straffemerket.

– Kalddusj for Celtic etter at de hadde en kjempesjanse selv, var kommentaren fra Viasats kommentator idet Messi satte ballen midt i mål.

Barcelonas 16. Champions League-scoring på fem kamper, Messis niende i år, og 92. totalt. Kun Ronaldo (95) har flere.

Ifølge Opta har Messi scoret ni ganger på sine tretten siste skudd.

Historisk målfest: Tolv scoringer da Reus våknet til liv

To røde kort

Tre mil vest for Düsseldorf kom Manchester City skjevt ut. Lars Stindl høvlet over Nicolas Otamendi i en duell, før han satte fart langs høyresiden.

En pasning 45 grader ut til Raffael på 16-meteren var alt brasilianeren trengte. 1-0 til hjemmelaget.

– Kombinasjonsspillet sitter som en kule for hjemmelaget, var Roar Stokkes kommentar under Viasats sending.

1. omgangen på Borussia-Park ble svært underholdende. Begge lag angrep, lenge med høyere tempo og presisjon fra hjemmelaget.

Forrige runde: Pep fikk sin Barcelona-revansje

Artikkelen fortsetter under videovinduet

Mot slutten av omgangen begynte Citys fin-innstilte offensive maskerini å finne hverandre, og i Viasats kommentarboks uttrykte Roar Stokke bekymring på tyskernes vegne.

– Gladbach har ingen mulighet til tre poeng uten et kollketivt skippertak, de må stoppe forflytningslinjen som går via David Silva, kommenterte Stokke.

Da nettopp David Silva skled inn 1-1 sekunder før pausesignalet, var det etter kombinasjonsspill av høy klasse anført av Gündogan, Sterling og De Bruyne.

Sett denne? Touré slo tilbake etter Guardiola-bråket

Om 1. omgangen gjorde utsiktene mørkere for Gladbach ble det bekmørkt i starten av den andre, da Lars Stindl pådro seg sitt andre gule kort.

– For alle som har gledet seg til del to, etter en forrykende 1. omgang, skjønner at dette blir en omgang med ryggen mot veggen.

Men det siste røde kortet var ikke delt ut, for kun kvarteret senere måtte Fernandinho finne veien til garderoben, etter at også han ble tildelt sitt andre gule.

– Nå får vi spill ti mot ti, så får vi se hvem som behersker den spillformen best.

City behersket det best, men klarte ikke å omsette spill til store sjanser. Dermed ebbet forestillingen ut til 1-1, og avansement for City.

Straffemysteriet: Det bommes mer enn der scores på straffer i CL