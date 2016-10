«MSN» passerte 100 mål – straffet klønete City

(Barcelona – Manchester City 4-0) Først mistet Fernandinho (31) fotfestet. Så slurvet Claudio Bravo (32) i fotarbeidet. Lionel Messi (29) sa «ja, takk» til begge deler.

Slik ble et lenge Camp Nou-modig Manchester City brutalt straffet av Barcelona i onsdagens Champions League-oppgjør. Og først og fremst av Lionel Messi – som samtidig sørget for sitt syvende hat trick i turneringen, pluss at Barcelonas supertrio på topp (Messi, Suárez, Neymar) er oppe i 103 scoringer i dette kalenderåret.

Det var Manchester City-manager Pep Guardiolas annen trenerretur til Camp Nou som motstander, og akkurat som i den første, med Bayern i mai 2015, handlet alt om Messi etterpå.

Argentinerens tre mål, to av dem etter at Manchester City-keeper Claudio Bravo ble utvist etter 53 minutter, var den litt pussige matchens høydepunkter.

– Inntil 10 mot 11 var kampen åpen. Vi konkurrerte mot et veldig godt lag, skapte sjanser og hadde ballen. Etter det var kampen over, sier Pep Guardiola i et intervju vist på Viasat Fotball etter kampen.

Vraket Agüero



Han smilte ikke like bredt som han gjorde før kampen da han møtte Barcelona-trener og sin tidligere lagkamerat fra 1990-tallet Luis Enrique i spillertunnelen før matchen. Man kunne mistenke duoen for å ha avtalt klesplaggene, der de sto som tvillinger og delte klemmer og håndtrykk på vei ut til gruppespillkampen, der Guardiola allerede hadde markert seg med et iøynefallende grep.

Han satte nemlig sin beste offensive spiller Sergio Agüero på benken fra start. Istedet brukte Manchester City-manageren fire midtbaneoffensiver fremst: Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, David Silva og tidligere Barcelona-spiller Nolito.

Det er ikke det dummeste han har gjort. Selv ikke Barcelonas tidlige ledelse (17 minutter) klarte å knekke City umiddelbart. Høyrebackvikar Javier Mascherano dro opp et angrep, lot Messi overta, han spilte vegg med Andrés Iniesta, som med en genial bakoverpasning, nølende City-forsvar og en fallende Fernandinho hadde spilt argentineren på blank goal.

Mens Fernandinho lå på bakken, sto (minst) fire andre City-forsvarere i ro og så Messi bruke tre touch for å ta seg forbi keeper Claudio Bravo for å trille 1-0 i nettet. Fernandinho og City tok telling, men reiste seg og sparret videre:

HERJER HELE ÅRET: Barcelonas søramerikanske supertrio Lionel Messi, Luis Suárez og Neymar er nå oppe i 103 scoringer totalt i 2016. Her feirer de ett av de fire mot Manchester City onsdag kveld. Foto: Lluis Gene , AFP

Først prøvde Nolito seg fra spiss vinkel, men ble stoppet av Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen, så trakk Ilkay Gündogan seg elegant gjennom Barcelona-forsvaret, men i den heltyske duellen var Barcelonas målvakt igjen bedre enn motstanderen.

Rett før pause kunne et Raheem Sterling-innlegg gitt hands og straffe for Manchester City (Kevin De Bruyne kunne scoret på innlegget), og John Stones burde headet inn utligningen etter et skrudd David Silva-frispark kort tid senere.

Det skal sies at Luis Suárez fikk en kjempesjanse umiddelbart etter Stones-headingen, men gjennomgangsmelodien var at Manchester City i høyeste grad var på besøk hos den spanske seriemesteren for mer enn å delta.

– Bare målet skiller. Alt annet, sjanser, avslutninger, er likt, oppsummerte tidligere Manchester City-spiller Owen Hargreaves i BT Sports' studio i pausen, mens Manchester Uniteds gamle stopper Rio Ferdinand også brukte fine ord om sin gamle byrival.

Bravo-blemme



Men kampen ble avgjort bare åtte minutter etter pause. City-keeper Claudio Bravo var offensiv og godt utenfor eget felt da han forsøkte å bredside videre en lang tilbakepasning.

Bravo bommet, Luis Suárez fikk tak i ballen – og prøvde umiddelbart å lobbe ballen over Bravo og i tomt bur fra rundt 25 meter.

Det tvang City-keeperen til å bruke hendene i ulovlig område – og den serbiske dommeren ga korrekt rødt kort. Faktisk var det første gang den tidligere Barcelona-keeperen fikk spille Champions League på sin gamle hjemmebane. Det blir et minne han vil slite med å glemme.

– Jeg snakket med ham. Han er skuffet så klart, men han er profesjonell, og det er en del av spillet, sier Guardiola etterpå.

Rio Ferdinand mener den måten å spille på legger et ekstremt press på banens bakerste menn. Men Guardiola har ingen planer om å endre seg eller egne keepere:

– Inntil min siste dag som trener, når enn det må bli, vil jeg prøve å spille ballen ut fra vår keeper, fortsetter Guardiola.

Mens Bravo forlot banen, sto City-manageren og klødde seg i hodet, bestemte seg for å «ofre» Nolito og lot Willy Caballero overtok mellom stengene. Men Citys reservemålmann stilte seg i praksis bare i kø for Messis neste ydmykelse – som kom syv minutter senere.

Ga bort flere mål



På ny var det Iniesta som spilte frem. En kjapp Messi-avslutning på utsiden av 16-meteren smalt inn nede ved stolpen, men argentineren ga seg ikke med å score, og Suarez fortsatte å rappe ballen fra uoppmerksomme City-spillere:

Etter 69 minutter rotet Gündogan vekk ballen. Uruguayaneren satte fart inn i City-feltet og spilte en ferdigscoret pasning til Messi, som satte sitt tredje for kvelden og var i ferd med å påføre City og gamlesjef Guardiola deres fjerde match på rad uten seier.

– Mulig at resultatet var litt mer enn det skulle være, men når motstanderne våre gjør slike feil mot spillerne vi har, så kan det skje, sier Barcelona-trener Luis Enrique på pressekonferansen etterpå.

Det var samtidig Messis 89. mål totalt i Champions League (Cristiano Ronaldo har 95), argentinerens 16. scoring mot engelsk motstand i samme turnering – for dem som fortsatt stiller seg spørsmålet om våte, vindfulle kvelder i Stoke.

Rett før slutt spaserte Neymar inn i City-feltet og satte 4-0 (spilt frem av Messi), bare to minutter etter at brasilianeren hadde bommet på straffe. Det betyr altså 103 «MSN-mål» i 2016 – Messi 40, Suárez 42 og Neymar 21.

Siden Suárez kom fra Liverpool til Katalonias hovedstad sommeren 2014, har den dødelige rekken produsert vanvittige 280 mål og 136 assist – på 135 obligatoriske Barcelona-kamper!

Ved 4-0 var for øvrig også Barcelona redusert til ti mann – etter at innbytter Jeremy Mathieu, som så nervøs og utilpass ut fra han erstattet Gerard Piqué allerede før pause, klippet ned Raheem Sterling og fikk sitt andre gule kort.