Messi slaktes etter ydmykelsen i Paris

Lionel Messi (29) våkner opp til uvante spillerbørser etter stortapet mot PSG i Champions League.

Messi og Barcelona ble knust hele 4-0 på Parc des Princes i den franske hovedstaden, og i kjølvannet av sjokkresultatet er det den femdoble Ballon d'Or-vinneren som får gjennomgå mest.

«En avskrudd Messi», skriver den franske sportsavisen L'Équipe i sin papirutgave onsdag. De gir argentineren den nådeløse karakteren 2 av 10 på spillerbørsen.

«Fullstendig uproduktiv og blottet for inspirasjon. Denne kampen var en skivebom av argentineren, som ikke rørte en eneste ball i PSGs sekstenmeter», skriver den anerkjente avisen om Messi.

«Det er vanskelig å skrive dette om ham, men han var mer usynlig enn synlig. Han hadde en fri rolle, men lette etter plassen sin gjennom hele kvelden, uten å finne den», skriver L'Équipe, som påpeker at Messi mistet ballen i forkant av Julian Draxlers 2-0-scoring i slutten av første omgang.

Messi ble også offer for en ydmykende tunnel fra PSGs Adrien Rabiot. Du kan se situasjonen her:

– Ubrukelig

Den spanske sportsavisen Marca, som har gir spillerbørs fra null til tre stjerner, gir Messi strykkarakter – i likhet med noen andre lagkamerater.

«Messi var helt fraværende både i første og andre omgang. Han mistet flere baller enn noensinne. Og dét til tross for at han var svært lite borti ballen også», skriver avisen i onsdagens papirutgave.

Også Jan Åge Fjørtøft slenger seg på kritikken av Lionel Messis forestilling i Paris.

– Jeg har jobbet med Champions League siden 2004. Det samme året som Messi gjorde sin debut. Jeg har spilt mange dårlige kamper, men det har ikke Messi. Men i kveld var han ubrukelig, skriver Fjørtoft på Twitter.

– Uansett hvor briljante PSG var i kveld, så har jeg aldri sett Barça spille så dårlig. Og jeg har aldri sett Messi spille så dårlig. Noensinne, skriver den profilerte BBC-eksperten Gary Lineker på samme sosiale medium.

ESPN kaller Messi-kampen «et mareritt» og «en av hans verste opptredener i Barcelona-drakten».

«Vidunderlig»



I den franske hovedstaden er stemningen langt bedre. Få hadde troen på PSG, som måtte klare seg uten to bautaer i kaptein Thiago Silva og midtbaneanker Thiago Motta. Men med et ungt og delvis urutinert lag feiet pariserne over Barcelona som en virvelvind.

«Prodigieux», skriver L'Équipe på sin onsdagsforside, noe som kan tolkes som en enda sterkere form for «vidunderlig».

«Kom inn her, PSG–Barça, inn her i historien av de aller største europeiske kveldene i fransk fotball. Når man skal skrive legender i realtid kan de ferskeste inntrykkene være en illusjon, men ikke nå, ikke etter denne forestillingen av et ungt Paris-lag som trampet på skinnet til store FC Barcelona», skriver kommentatoren Vincent Duluc.

Tre menn får spesielt stor ære for PSG-seieren: Midtbanetalentet Adrien Rabiot, vingen Ángel Di María og trener Unai Emery.

«Ángel har funnet igjen vingene sine», skriver L'Équipe om Di María, som har fått mye tyn for halvhjertede prestasjoner tidligere i sesongen.

Men til tross for at franskmennene omtaler 4-0-seieren som om PSG skulle vunnet Champions League, holder trener Emery hodet iskaldt.

– Tilfredsheten min er en døgnflue. Vi må holde følelsene våre under kontroll, sier den spanske sjefen.