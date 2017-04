Madrid-derby mellom Real og Atlético i semifinalen

Real Madrid og Atlético Madrid kom først opp av bollen i Champions League-trekningen. Dermed er det duket for byderby i semifinalen.

Real Madrid - som sendte Bayern München ut av turneringen etter en ellevill kvartfinalekamp onsdag, møter byrivalen, akkurat som de gjorde i finalen i 2013/2014- og 2015/2016-sesongen.

Begge finalene har stått uavgjort etter 90 minutter, men ved begge anledninger har Real Madrid stukket av med Champions League-trofeet.

– Real Madrid har hatt ordentlig balletak på Atlético i Champions League, mens Atlético har vært best i Spania, kommenterer Petter Veland under VGTVs sending.

Veland pekte videre på at Real Madrid har viktige kamper i hjemlig serie, samtidig som Atlético langt på vei har sikret tredjeplassen.

– Det ligger vel kanskje an til at Griezmann benytter muligheten i dette oppgjøret til å sende Atlético til finalen, og på den måten si til Ronaldo: Nå har du sittet på den tronen i ti år, kommenterte Veland.

Første oppgjør går på Santiago Bernabeu.

Vanvittig kvartfinaledrama da Real Madrid slo ut Bayern München:

Juventus - Monaco

I den andre kampen venter Monaco mot Juventus, med førstnevnte med hjemmekamp først.

– Laget skal være fokusert. Fokuset er å gå så langt som mulig, sier Juventus-legende og nåværende styremedlem i klubben, Pavel Nedved, til klubbens Twitter-konto.



Dermed blir det - uansett utfall i begge kampene - en «ny» finale, ettersom ingen av lagene som kan møtes har møttes i finale på 2000-tallet.

Juventus slo ut Barcelona med sifrene 3-0 over to kamper. Nå venter Monaco, laget som har sjarmert Fotball-Europa med sin fryktløs, offensive stil.

Særlig stjerneskuddet Kylian Mbappé har vært brennhet for rød- og hvittrøyene fra fyrstedømmet. 18-åringen scoret både i åttedelskampene mot Manchester City, og i kvartfinalene mot Borussia Dortmund.

– Han er så ung, så man venter på en down periode. Så scorer han mot City. Også scorer han mot City igjen. Så scorer han mot Dortmund, før han scorer mot Dortmund igjen, sier VGs sportsjournalist Arilas Berg Ould-Saada om 18-åringen.

– Monaco. Et sterkt lag med mange talentfulle spillere og en imponerende sesong. Vi må være forsiktige, men målet vårt er klart, skriver Sami Khedira på Twitter. Tyskeren må stå over den første av to semifinalekamper, grunnet gule kort.

Juventus møtte Monaco i kvartfinalen i 2014/2015-sesongen. Juventus vant 1-0 hjemme i Torino, før de – som mot Barcelona – spilte 0-0 på bortebane og tok seg videre til semifinale.

Kun Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini og Gianluigi Buffon spilte både bortekampen mot Monaco i 2015 og mot Barcelona tidligere denne uken.