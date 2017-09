Det er lett å skjønne at Harry Kane (24) er glad om dagen. Tirsdag scoret han sitt sjette hat trick for året. Tallene imponerer en tidligere stopperkjempe.

– Han scorer alle typer mål. Han ville vært et mareritt å spille mot som midtstopper, sier BT Sports fotballekspert Rio Ferdinand (38) om Tottenhams superspiss.

Ferdinand vet hva han snakker om. 38-åringen har over 300 kamper i de bakre rekker for Manchester United og vant også Champions League med klubben i 2007/2008-sesongen.

Tirsdag kveld herjet Harry Kane i samme turnering. Kypriotiske APOEL, med tidligere Vålerenga-spiller Ghayas Zahid på laget, ble slått 3-0. Alle målene ble scoret av Kane. Ett med venstrefoten, ett med høyre og ett med hodet.

Dermed fortsatte han den gode formen: Forrige lørdag scoret han to i Tottenhams 3-2-seier mot West Ham i Premier League. Tottenham-spissen scoret ingen mål i august, men i september har han banket 11 mål. To for England mot Malta, to for Spurs mot Everton, to mot Dortmund, to mot West Ham – og tre mot APOEL.

Sistnevnte var også hans sjette hat trick i Spurs-drakten i kalenderåret 2017.

– Slike tall er oppe der med Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, sier Rio Ferdinand, da han ble bedt om å kommentere statistikken.

I Champions League har Kane likevel en vei å gå for å nå opp til Barcelona- og Real Madrid-stjernene. Både Messi og Ronaldo står med totalt syv hat trick i Champions League. Trippelen mot APOEL var Kanes første i turneringen.

– Han har bevist at han er her for å bli. For noen sesonger siden snakket alle om han kunne score 20 mål eller flere, som i de to første sesongene i Tottenham, påpeker Ferdinand.

Ingen av spissene i Premier League har scoret flere mål enn Kane i alle turneringer i 2017:

Kane ble den syvende engelskmannen til å score tre i samme kamp i Champions League:

Og mens vi snakker om tallet tre; Harry Kane drømmer om å ta flere titler med Tottenham.

– Jeg vil vinne Premier League, Champions League, FA-cupen. Det er det vi prøver å gjøre, sier Kane, ifølge Daily Mail, etter tirsdagens maktdemonstrasjon.

PS: Tottenham og Real Madrid har seks poeng etter to kamper i Champions League-gruppe H, mens Dortmund og APOEL står med null.