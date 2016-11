Her går Tottenham på nok en tung Wembley-smell

(Tottenham - Leverkusen 0-1) Tottenham får det ikke til på Wembley. Etter kveldens smell mot Bundesligas tiende beste lag er londonerne trolig nødt til å ha hjelp for å gå videre i Champions League.

Beholdningen etter to Champions League-kamper på nasjonalarenaen – som Tottenham bruker til årets Europa-spill – er én fattig scoring og null poeng. Den første «hjemmekampen» endte med 1-2-tap for Monaco.

Tottenham har imidlertid spilt flere kamper på nye Wembley de siste årene. De har faktisk ikke vunnet der siden ligacupfinalen mot Chelsea i 2008. Siden den gangen har de tapt to FA cup-semifinaler (2010 og 2012), to ligacupfinaler (2009 og 2015) og bokført to Champions League-tap i år.

Dier: – Vi er i en vanskelig posisjon



SKUFFET: Tottenhams Eric Dier ikke veldig blid etter null mål og null poeng mot Leverkusen i kveld. Foto: Dylan Martinez , Reuters

Wembley-revansjen onsdag kveld ble ingenting av. Leverkusen forsvarte seg godt og smart. De hvitkledde klarte kun å skape tre store muligheter, ifølge VGs sjansetelling. Scoringen til Kevin Kampl etter en drøy time ble kampens eneste.

Resultatet er urovekkende idet Champions League går inn i de to siste gruppespillrundene. Mauricio Pochettinos menn rykker ned til en foreløpig tredjeplass i gruppen med kun fire poeng totalt. De to siste rundene er de avhengige av hjelp skal de passere kveldens motstander Leverkusen og ta seg videre til åttedelsfinalen.

– Det var skuffende at vi ikke scoret. Vi er alle veldig skuffet, og resultatet gjør at vi er i en svært vanskelig posisjon, sier midtstoppervikar Eric Dier, ifølge BBC.

– Vi må på jobb igjen i morgen og prøve på nytt. Hvis du vil vise at du er et bra lag må du slå tilbake med en gang. Det er det vi skal gjøre, sier Dier.

Chicharitos kjempesjanse



WEMBLEY-KOMPLEKS?? Tottenham-manager Mauricio Pochettino må konstatere at Englands nasjonalarena ikke akkurat passer laget hans. Foto: Adrian Dennis , AFP

De første 43 minuttene må ha vært dørgende kjedelig å se på for de drøyt 85.000 tilskuerne på Wembley. Ben Davies forsøkte seg fra 40 meter uten å lykkes. Litt nærmere var danske Kristian Eriksen etter en drøy halvtime. Fra utenfor 16-meteren skjøt han rett på Leverkusen.keeper Bernd Leno.

Nærmest i den første omgangen var Javier Hernández. Kyle Walker mistet kontroll på ballen i farlig posisjon. Julian Brandt var våken, satte fart mot mål før han ble taklet og liggende ble vitne til at «Chicharito» bredsidet ballen centimetre utenfor stolpen.

Etter hvilen tok hjemmelaget mer over. Eriksen var svært nære scoring i det 49. minutt, men manglet litt på presisjonen. Ti minutter senere gjorde Kyle Walker alt selv i et soloraid fra midtstreken. Avslutningen fortjente nok en bedre skjebne og backen så ballen trille på feil side av lengste stolpe.

Heldig Kampl avgjorde



Chicharito fikk sine to store muligheter før avgjørelsen endelig falt i det 65. minutt. Et fint oppbygget angrep endte med skudd fra Charles Aránguiz. Via både Ben Davies og Kyle Walker havnet ballen i beina på Kevin Kampl. Han var nådeløs alene med Hugo Lloris, og satte det som senere skulle vise seg å bli matchvinnerscoringen.

Vertene noterte seg for én siste store sjanse. Dele Alli skaffet frispark i meget god posisjon syv minutter før full tid. Eric Dier tok sats og smalt ballen rett i tverrliggeren. Det hjalp lite at kraftspiss Vincent Janssen var svært nære å styre returen i mål. Leverkusen fikk klarert og red av den siste stormen.

Monaco topper gruppen med åtte poeng etter seier mot CSKA Moskva i kveld. Leverkusen har seks poeng og Tottenham fire. Dermed har engelskmennene en vanskelig jobb foran seg med å ta seg til åttedelsfinalen i år.

– Vi spiller bra, men må begynne å sette sjansene våre. Tottenham er en klubb som skal opp og frem. Vi er trygge på at vi kan klare det. Det handler nå om å avgjøre kamper til vår fordel og få resultater. Vi er et ungt lag, men forventer at vi kan slå hvem som helst, sier Tottenhams Dele Alli.

Gjenstående kamper i gruppe E:

22. november: CSKA Moskva - Leverkusen, Monaco - Tottenham

7. desember: Leverkusen - Monaco, Tottenham - CSKA Moskva