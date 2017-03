Guardiola etter tap for Monaco: – Vi må lære til neste år

(Monaco–Manchester City 3-1, totalt 6-6, Monaco til kvartfinale) Monaco er mer enn fete biler og lav skatt. De har også et fantastisk fotballag.

Med 6-6 sammenlagt er Monaco klar for Champions Leagues kvartfinale på bekostning av Manchester City.

Pep Guardiolas mannskap vant 5-3 hjemme for to uker siden.

Monaco ledet 2-0 ved sidebytte – og var akkurat da i kvartfinale på bortemål.

Men etter drøyt 70 minutter reduserte Leroy Sané til 2-1 – og dermed var City videre.

Det skulle vare bare seks minutter. Monaco slo tilbake ved Tiémoué Bakayoko: 3-1 – og fyrstedømmet går til kvartfinalen.

Ikke offside

– Det er krevende å spille i denne turneringen. Vi må lære til neste sesong, sa en skuffet City-sjef Guardiola på en pressekonferanse vist på Viasat-sendingen.

– Vi spilte bare 45 minutter. Det holder ikke på dette nivået.

– Nok en gang har City mislyktes i å innfri forventningene, sa Phil Neville som BBC-ekspert.

– De Bruyne, Silva og Fernandinho tok ikke ansvar. De var sjokkskadet i starten, mente en annen BBC-ekspert, tidligere City-spiller Trevor Sinclair.

1-0 kom etter bare åtte minutter. Bernardo banket ballen inn i feltet og Kylian Mbappé ga Monaco den åpningen prins Albert og de andre fransktalende på tribunen drømte om.

– Det er ikke offside, fastslo Rune Bratseth på Viasat-sendingen.

18 år gamle Mbappé har – ifølge diverse mediarapporter – vært ønsket av Real Madrid, av Paris Saint-Germain, av Barcelona og av ... Manchester City. Han kalles den nye Thierry Henry. Begge er fra Paris og oppfostret i Monaco.

Yngre enn Ødegaard

Mbappé er forresten tre dager yngre enn Martin Ødegaard. Sportsavisen L'Equipe har verdsatt Kylian Mbappé til et sted mellom 500 og 700 mill. norske kroner.

2-0 var sånn som bør i lærebøker. Ballen gikk fra Thomas Lemar til Benjamin Mendy. Han la 45 grader ut, og der satte Fabinho ballen i mål. Der og da følte City-spillerne at de var kjegler i en angrepsøvelse.

SUPERTALENT: Kylian Mbappe er tre dager yngre enn Martin Ødegaard. Slikt jublet han etter å ha satt inn 1-0 mot Manchester City. Foto: Valery Hache , AFP

– Det skulle ha vært 18 årsgrense på den der, sa Viasat-ekspert Morten Langli om den manglende markeringen av Fabinho.

– Det var moro å vise at vi er gode ikke bare i Frankrike, men også i Europa, sa Fabinho til Viasat etter kampen.

Champagnefotball

– Det har vært perioder med champagnefotball av Monaco, fastslo Viasat-kommentator Roar Stokke etter 1. omgang.

– Jeg hadde ikke trodd at det skulle bli så enkelt for Monaco, sa Rune Bratseth.

– City ble utspilt, konstaterte Phil Neville på BBC.

– Kraft, stil, presisjon, var Morten Langlis oppsummering om Monacos 1.omgang.

De to scoringene før pause gjorde at Monaco kom opp i 125 mål så langt denne sesongen. Det er intet mindre enn imponerende.

Pep Guardiola hadde nok sagt noe fornuftig i garderoben. For Manchester City kom bedre i 2.omgang. Etter 57 minutter hadde de en megamulighet:

Kevin de Bruyne hadde en boksåpnerpasning til Sterling, som kom alene med keeper Subasic. Han prøvde å spille ut til Sergio Agüero i drømmeposisjon, men der var Andrea Raggi med en livreddende tå.

City-press

Nesten like farlig var det da lynhurtige Sané la inn fra dødlinjen, men Agüero traff ikke skikkelig. Og deretter gjorde keeper Danijel Subasic en superredning på enda en Agüro-sjanse. Der gjorde han godt for tabben i Manchester.

Så ble Andrea Raggi skadet. Han måtte byttes ut mot 20 år gamle Almamy Touré.

Det måtte komme et City-mål. Og det kom.

Raheem Sterling skjøt, Subasic reddet glimrende, men måtte gi retur. På fem meter dukket Sané opp og banket ballen opp i nettaket. 2-1.

Mens midt i City-press slo Monaco tilbake. Det laget elsker å lage mål. Og de gjorde det igjen i det 77. minutt. Den vidunderlige foten til Lemar slo inn. Bakayoko sto akkurat der ingen City-spillere sto og stanget inn 3-1.

Gjennombrudd i Rennes

Bakayoko har sin bakgrunn fra Clairefontaine-akademiet, fikk sitt gjennombrudd for Rennes i Ligue 1 og Monaco punget ut åtte mill. euro for å sikre seg ham. Onsdag kveld betalte han tilbake for den investeringen.

Monaco har hatt en strålende sesong og leder Ligue 1 med tre poengs forsprang til Paris Saint-Germain.

– Monaco bestemte seg for å ta City med fysikk og innsats. City fikk aldri fred, fastslo Rune Bratseth på Viasat.

– City har ingen plan B med å slå lengre når de blir presset høyt.

– Vi var ikke gode nok i noen av boksene, sa John Stones i et intervju vist på Viasat.

PS: Manchester City er det første laget i Champions League-historiens knockout-fase som blir slått ut etter å ha scoret fem mål i første kamp.