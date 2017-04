Fikk du med deg denne? Suarez og Chiellini arm i arm

Da har vi sett det også: Luis Suarez og Giorgio Chiellini - arm i arm under en fotballkamp.

Med det overraskende 3-0-tapet for Juventus i går kveld skulle en kanskje tro at Luis Suarez var i like dårlig humør som da han under VM sommeren 2014 mistet besinnelsen og satte tennene i Giorgio Chiellini.

En av de mest skammelige opptredener i VM-historien ble straffet med fire måneders utestengelse fra all fotball og ni kampers karantene for Uruguay-spissen.

Roste Suarez



Men i går var Luis Suarez i Torino som Barcelona-spiss. Og da de to igjen sto ovenfor hverandre for første gang siden bitingen i Brasil, var det i en vennlig tone både under og umiddelbart etter Barcelonas stygge Champions League-tap i den første kvartfinalen.

Giorgio Chiellini var raus med rosen på en kveld hvor han selv stanget inn ett av de tre målene.

Saken fortsetter under bildet

BET FRA SEG: Mens Giorgio Chiellini viser frem bittmerkene i skulderen sjekker Luis Suarez tanngarden etter å ha bitt fra seg da Italia møtte Uruguay i VM i juni 2014. Foto: Daniel Garcia , AFP

– Suarez er en god spiller. Vi hilste på hverandre og forhåpentligvis vil ikke folk lenger snakke om det som skjedde i Brasil, sa Juventus-stopperen til italienske medier.

32-åringen var i grunnen mest interessert i å prate om gårsdagens Juventus-prestasjon.

Må trylle igjen



– Det var en fantastisk kveld med et godt resultat mot et av de beste lagene i verden - og i hvert fall laget med det beste angrepet. Og når vi i forsvaret slapp noe gjennom, så tok Gigi Buffon (keeper) det som kom, sier Chiellini og minner om at det gjenstår 2 x 45 minutter i Barcelona.

– Jeg er gammel nok til å vite at dette er ikke over. Vi står overfor en tøff kamp på Camp Nou.

Returen går 19. april, og det var der Barcelona snudde 0-4 fra første kamp mot PSG til 6-5 sammenlagt i en fotballforestilling for historiebøkene. Nå må Andres Iniesta & co prøve på det umulige - igjen.

– Følelsen er ikke like pessimistisk som i Paris, men vi har en vrien utfordring foran oss, sier Barcelona-kapteinen.