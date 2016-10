LEICESTER (VG) (Leicester-FC København 1-0) En godbit fra elegante Riyad Mahrez (25) og en superredning av Kasper Schmeichel (29) sørget for FC Københavns første tap siden mai.

– Det var en fantastisk redning fra Schmeichel på slutten. Han er i kjempeform. Takk til Kasper, takk til alle mine spillere, sier Leicester-manager Claudio Ranieri.

Det var italieneren som til slutt satt igjen med alle tre poengene på King Power stadium i kveld. Ståle Solbakkens engasjement, meldinger og ablegøyer på sidelinjen ga ikke ønsket eller tilstrekkelig effekt.

En flyvende Mahrez flikket inn 1-0 på det som var kampens første sjanse på King Power Stadium – fem minutter før pause. Det ble oppgjørets eneste scoring, og da Kasper Schmeichel vartet opp med en fantomredning like før slutt, gikk FCK gikk på sitt første tap i Champions League-gruppespillet.

– En av årets redninger. Den kommer til å være med i alle kåringer, sier Viasat-kommentator Vidar Davidsen til VG i presserommet på King Power Stadium.

– Jeg så det på tv, det var sannsynligvis den beste prestasjonen i kampen, sier Solbakken om redningen.

Kanonredning



Schmeichel fikk mye skryt etter kampslutt for tigerspranget som berget alle poengene for Leicester.

Anders Cornelius fikk ballen på 6-7 meter, og fyrte av mot det hjørnet som Schmeichel kom fra. Men på et eller annet vis klarte keeperen likevel å kaste seg til riktig side, og fikk en hanske på ballen.

– Det som er morsomt med ham er at han ligner veldig på farens måte å stå på. Han hadde også ekstreme reaksjonsredninger. Det som er helt rått med denne er at det er en klassisk situasjon der keeperen er på vei mot midten av målet – og følger spillets gang – og så kommer headingen i korthjørnet. Og den er hard. At han klarer å stoppe den bevegelsen, og få ut den hånden, det er en ultraprestasjon, sier Vidar Davidsen.

Dermed fikk FCKs seiersrekke en brå slutt. Danskene var ubeseiret i 23 kamper i alle turneringer (siden 22. mai) før kveldens Champions League-duell i duskregnet i Leicester. I Europa hadde Ståle Solbakkens mannskap spilt åtte kamper siden i sommer uten å tape.



– Det eneste jeg er skuffet over er resultatet. Det var som vi håpet at vi skulle spille. Jevnt med sjanser. Vi tok tempoet ut av kampen ved å holde på ballen, sier Ståle Solbakken på pressekonferansen i Leicester.

– Vi sov én gang, mistet konsentrasjonen én gang – og det kostet oss ett poeng.

DUELLEN: Leicesters Claudio Ranieri med hette i regnværet i Leicester, mens Ståle Solbakken følger spent med på det som skjer på King Power Stadium. Foto: Oli Scarff , AFP

Akrobatisk Solbakken



Solbakkens kampplan så ut til å fungere fra start. Anført av sin fotballkloke kaptein Thomas Delaney spilte FCK smart, enkelt og presist. Leicester-spillerne ble løpende etter ballen, og Jamie Vardys løpeturer ble barnemat for FCK-forsvaret.

Men på sidelinjen så ikke Solbakken akkurat superhappy ut. Han sto med armene i kors, klødde seg i hodet med hansker på hendene i duskregnet på King Power Stadium.

Les også: Fikk spørsmål om Wolves-fortiden



Ved siden av hettekledde Claudio Ranieri var nordmannen virkelig på «allerten», som da Benjamin Verbic fortvilte over egen feil – og ble kommandert tilbake i posisjon asap.

Etter et bunnsolid første kvarter begynte svakhetstegnene å melde seg for FCK. Litt slurv her, og litt usikkerhet der. En forbannet Solbakken reagerte med akrobatikk i Leif Juster-stil.

Og selv om heller ikke Leicester skapte mye, så kom de regjerende ligamesterne mer og mer – og det lå noe i luften før Islam Slimani headet ned til Riyad Mahrez, som elegant flikket inn 1-0. Han endte altså med å bli matchvinner.

– Det var en tøff test. De er fysiske, vanskelige å bryte ned. Atmosfæren her var fantastisk, publikum heiet oss fram og til og med fansen fra København var fantastisk. Det er slike kvelder som denne vi lever for, sa Leicester-kaptein Wes Morgan etter kampen.

Leicester har hatt en vaklende start på Premier League-sesongen, og står med kun åtte poeng på åtte kamper. Tirsdagens seier mot FCK gjør at de faktisk har tatt flere poeng i Champions League i høst - de står med ni poeng og leder gruppe G.

PS! I den andre kampen i Solbakken og FCKs gruppe endte det 2-1 til Porto over Brugge. Det sto 1-1 helt til det 93. minutt, da Porto fikk straffe. Den satte André Silva i mål, og kampen endte med 2-1-seier til portugiserne.