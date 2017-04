Fant mystisk brev etter eksplosjoner ved Dortmund-bussen

«Hele laget er i sjokk», sier Borussia Dortmund-treneren etter at lagets buss ble rammet av tre eksplosjoner tirsdag kveld, kort tid før Champions League-oppgjøret mot Monaco.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Hendelsen skjedde like ved spillerhotellet L'Arrivee i Dortmund, der lagbussen sto parkert, rundt én mil fra det tyske lagets stadion Signal Iduna Park.

«Ut fra det vi vet nå, ble hjulene på bussen helt eller delvis ødelagt, og én person ble skadet», heter det i en pressemelding fra politiet i den tyske byen.

– Vi kan bekrefte at det var tre eksplosjoner rundt klokken 19. Akkurat nå vet vi ikke kilden til disse, men vi vet at de fant sted i nærheten av bussen i en hekk, sier Nina Vogt, pressetalskvinne hos Dortmund-politiet, til VG tirsdag kveld, før hun legger til:

– Vi vet ikke hva slags type eksplosiver det dreier seg om. Vi vet ikke hva som eksploderte.

«Sprengladningene kan ha blitt gjemt i en hekk i nærheten av p-plassen», opplyser Dortmund-politiet i en pressemelding. Etterforskningen så langt tyder på at det er snakk om et «angrep med kraftig sprengstoff».

Fant brev og mistenkelig gjenstand

Statsadvokaten i Dortmund bekrefter også på en pressekonferanse sent tirsdag kveld at det har blitt funnet et brev ved åstedet. Ifølge statsadvokaten tar den som har skrevet brevet på seg skylden for hendelsen.

Politiet jobber nå med å vurdere brevets autensitet og hvorvidt det kan knyttes til hendelsen.

– Vi fant også en mistenkelig gjenstand nær åstedet. Det var ikke eksplosiver, men jeg kan ikke gi noen detaljer, sier politiets pressetalsmann Gunnar Wortmann til VG.

Han forteller at han heller ikke kan gi noen detaljer om hva som står i brevet.

Det meldes om økt sikkerhet før morgendagens kamp.

Et kvarter før kampstart bekreftet klubben at oppgjøret er utsatt til i morgen, onsdag 12. april 18.45.

– Det har vært et bombeangrep mot bussen vår. Hele laget er i sjokk. Slike bilder får du ikke ut av hodet, sier Borussia-sjefen Hans-Joachim Watzke til TV-kanalen Sky.

– Jeg håper spillerne våre er klare til kamp i morgen.

Stjernespiller skadet

Klubben opplyser like før klokken 21 at den skadde er den spanske forsvarsspilleren Marc Bartra (26) og at han er kjørt til sykehus. «God og rask bedring, Marc», tvitrer klubben.

I 23-tiden opplyser klubben at Bartra skal opereres for brudd og fremmedlegemer i høyre håndledd.

Ifølge trener Watzke har den tidligere Barcelona-spilleren skader i en hånd og en arm. Spanske medier siterer familiemedlemmer av Bartra på at det dreier seg om kuttskader.

– Jeg satt på bakerste rad ved siden av Marc Bartra, som ble truffet av splinter fra et knust vindu, sier keeper Roman Bürki til den sveitsiske avisen Blick.

– Vi senket hodene eller la oss på bakken hvis det var mulig. Vi visste ikke om det kom til å skje noe mer, sier keeperen videre.

Se intervju med Dortmund-treneren i videoen under:

Mohamed Bouhafsi i RMCsport skriver at resten av Dortmund-spillerne er samlet med politibeskyttelse i nærheten av hotellet.

Tirsdag kveld søkte politiet med drone i området der eksplosjonene gikk av. Ifølge det tyske nyhetsbyrået DPA skal man undersøke om ytterligere en sprengladning kan ha gått av.

Ber tilskuerne holde seg rolige



Speaker på stadion, Norbert Dickel, har informert om hendelsen ved bussen og ber tilskuerne der holde seg rolige.

Video fra stadion viser Monaco-fans som synger «Dortmund! Dortmund» for å vise sin støtte til det som skulle være kveldens motstander.

Saken fortsetter under videoen.

Atlético Madrid-trener Diego Simeone uttaler at han er sjokkert på en pressekonferanse i Spania tirsdag kveld.

– Jeg er målløs og bekymret. Det er den første tanken som slår meg.

Jan Åge Fjortøft var på Signal Iduna Park på jobb for Viasat tirsdag kveld.

– Vi har nå fått vite at Dortmund-spillerne er hjemme hos sine familier. Det er selvfølgelig mange ulike reaksjoner på dette blant spillerne, sier Fjørtoft til VG.

– Over broen på vei til stadion i dag noterte jeg meg at det var satt opp sperrer. Jeg tenkte at her kan ingen lastebiler eller busser kjøre inn. Man blir oppmerksom på sånt med tanke på alt som har skjedd. Man tenker ikke at det skal skje der man er, her og nå.

Champions League-kamper har blitt avlyst bare tre ganger tidligere, blant annet hele runden etter 11. september-angrepet i 2001.

Borussia Dortmund har vunnet den tyske serien åtte ganger, senest i 2012 da de også vant cupen i Tyskland.

Laget vant Mesterligaen i 1997 og ble nummer to i 2013, da Bayern München vant den prestisjefulle cupen. Mesterligaen, som også kalles Champions League, arrangeres årlig for klubber som plasseres høyt i sine nasjonale ligaer.

Opprinnelig skulle Borussia ha en åpen trening i morgen. Det er nå avlyst, ifølge tyske medier.

Monaco betaler ekstra hotellutgifter opptil 80 € for sine supportere. Og Dortmund har lansert hashtaggen #bedforawayfans der folk tilbyr tilreisende fans soveplass.