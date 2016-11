Ellevill målfest: Denne kampen går inn i historiebøkene

(Borussia Dortmund - Legia Warszawa 8-4) Da Marco Reus satte inn Dourtmunds åttende- og kampens 12. mål gjorde han kveldens oppgjør på Signal Iduna Park til det mest målrike noen gang i Champions League.

Ifølge statistikktjenesten Opta har det aldri blitt scoret 12 mål i en Champions League-kamp før. Det mest målrike oppgjøret var før i dag mellom Monaco og Deportivo La Coruña tilbake i 2003.

Den kampen endte 8-3 til franskmennene. Etter 90 magiske minutter i Dortmund falt den rekorden.

Rekord-omgang



Det startet også på forrykende vis, og det spørs om ikke 60.000 tilskuere måtte klype seg i armen etter de første 45 minuttene. Allerede da ble de nemlig vitne til at flere rekorder ble tangert og falt.

En Shinji Kagawa-dobbel, ett Nuri Sahin-mål og to fra den tidligere Tromsø-spilleren Aleksandar Prijovic gjorde at det stod 3-2 på måltavla før det var spilt 25 minutter. Det har heller aldri skjedd før, ifølge Opta.

Men hjemmelaget ga seg ikke med det. Stortalentet Ousmane Dembélé puttet på til 4-2, før Marco Reus sørget for Dortmunds femte scoring på bare 45 minutter.

Dermed tangerte de Bayern Münchens rekord med antall scoringer for én omgang. Tilbake i 2015 nettet Dortmunds tyske rivaler hele fem ganger før pause i kvartfinalen mot Porto. Til slutt ble stillingen 6-1 til Bayern München.

Puttet på fem etter pause



På Signal Iduna Park ville ingen være dårligere enn dét. For lagene vartet opp med enda flere mål etter hvilen.

Marco Reus satte sitt andre for kvelden i det 52. minutt, mens Michal Kucharczyk reduserte til 6-3 for gjestene etter en snau time.

Etter et scoringsopphold på 24 minutter tenkte begge lag at nok var nok. Dortmunds Felix Passlack scoret i det 81. minutt. To minutter senere satte Nemanja Nikolic Legias fjerde, mens Marco Reus satte inn kampens 12. mål og sørget for at oppgjøret går inn i historiebøkene med 8-4 til slutt.

Benzema reddet Real Madrid



Dortmund forblir naturligvis på førsteplass i gruppe F etter kveldens resultater. Real Madrid vant oppskriftsmessig borte mot Sporting i Portugal.

Raphaël Varane satte inn 1-0 før halvtimen var spilt og alt skulle tilsi at Real Madrid skulle ta med seg tre poeng hjem til Spania da Sportings João Pereira så det røde kortet etter en drøy time.

Likevel utlignet Adrien Silva på straffe med bare ti minutter igjen. Tre minutter før full tid sørget likevel Karim Benzema for at det blir spennende hele veien inn i denne gruppen. Med 2-1-seier i kveld kan Real Madrid snyte Dortmund for gruppeseier hvis de slår tyskerne hjemme på Santiago Bernabeu den 7. desember.